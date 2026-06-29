НОВОСТИ
Министерство национальной обороны поставило задачи силам, направляемым для ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле
Выступая от имени Постоянного бюро Центральной военной комиссии и руководства Министерства национальной обороны при постановке задач делегации Вьетнамской народной армии, направляемой для участия в гуманитарной миссии и ликвидации последствий стихийного бедствия в Венесуэле, генерал армии Нгуен Тан Кыонг, член Центрального комитета КПВ, член Постоянного бюро Центральной военной комиссии, Начальник Генерального штаба Вьетнамской народной армии, заместитель министра национальной обороны, подчеркнул, что данная миссия является благородной международной задачей, наглядно отражающей внешнеполитический курс и подходы Партии и Государства Вьетнама. Она будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета и международного положения Вьетнама в деятельности по реагированию на глобальные стихийные бедствия, а также подтвердит традиционные дружественные отношения и Всеобъемлющее партнёрство между Вьетнамом и Венесуэлой.
Это уже третий случай, когда Вьетнамская народная армия направляет за рубеж личный состав и технику для выполнения гуманитарной миссии и ликвидации последствий стихийных бедствий. Многие военнослужащие, участвующие в нынешней миссии, ранее принимали участие в оказании помощи правительствам и народам Турции и Мьянмы в ликвидации последствий землетрясений в 2023 и 2025 годах. Тем самым они подтвердили высокий уровень ответственности и профессиональной подготовки Вьетнамской народной армии, оставив самые добрые впечатления о Вьетнаме и его народе у международных партнёров.
Генерал армии Нгуен Тан Кыонг высоко оценил работу органов военного управления и подразделений, которые в тесном взаимодействии всесторонне и тщательно подготовили выполнение предстоящей миссии — как в части формирования личного состава, его морально-психологического состояния, организации работы, так и обеспечения вооружением, техникой, материальными средствами и тыловым обеспечением. Он потребовал, чтобы весь личный состав глубоко осознал поставленные задачи, укрепил решимость, проявил высокую сознательность, организованность и дисциплину, сохранял сплочённость, проявлял инициативу в преодолении трудностей и с честью выполнил ответственную миссию, доверенную Партией, Государством и Вооружёнными силами.
Генерал армии Нгуен Тан Кыонг особо отметил, что участие в ликвидации последствий землетрясения связано с чрезвычайно высокой ответственностью и серьёзной опасностью. Он потребовал от офицеров и военнослужащих уделять особое внимание эффективному взаимодействию с силами Народной общественной безопасности Вьетнама, международными спасательными подразделениями, властями и населением принимающей страны; активно оказывать помощь местному населению в пределах имеющихся возможностей; строго соблюдать требования безопасности личного состава и сохранности техники; неукоснительно выполнять законодательство принимающего государства и местные нормативные требования в районе выполнения миссии.
Военнослужащие должны достойно продолжать лучшие традиции и высокие нравственные качества Солдата Дядюшки Хо, укрепляя авторитет и международный престиж Вьетнамской народной армии не только своими словами, но прежде всего конкретными делами, оставляя благоприятное впечатление у международных друзей, а также у властей и народа Венесуэлы.
Генерал армии Нгуен Тан Кыонг подчеркнул, что в ходе выполнения миссии, руководствуясь принципом «полководец вдали от Родины наделён всей полнотой полномочий», командиры должны проявлять инициативу, совместно обсуждать и самостоятельно принимать решения по вопросам, входящим в пределы их компетенции. По вопросам, выходящим за рамки предоставленных полномочий, необходимо своевременно докладывать и запрашивать указания вышестоящего командования.
Начальник Генерального штаба Вьетнамской народной армии выразил уверенность, что благодаря высокой решимости и верности девизу «Любая поставленная задача будет выполнена, любые трудности будут преодолены» делегация успешно и с честью выполнит возложенную на неё международную миссию.
О подготовке к выполнению миссии сообщил генерал-майор Фам Хай Тяу, заместитель начальника Департамента поисково-спасательных операций Генерального штаба. По его словам, в соответствии с возложенными функциями и задачами Департамент во взаимодействии с соответствующими органами и подразделениями завершил разработку плана и порядка переброски личного состава и техники, а также полностью подготовил отправку делегации для выполнения международной миссии.
В состав сил, направляемых для оказания помощи Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, входят 82 военнослужащих, в том числе 26 офицеров и 56 профессиональных военнослужащих. Контингент разделён на четыре подразделения.
Группа управления и штаб насчитывает 11 военнослужащих. Руководителем делегации назначен генерал-майор Фам Ван Ти, заместитель начальника Департамента поисково-спасательных операций. Заместителями руководителя делегации являются генерал-майор Нгуен Зюи Минь, заместитель начальника Департамента внешних связей, и полковник Мак Дык Чонг, заместитель начальника Департамента миротворческих операций Вьетнама.
Кроме того, в состав группы управления входят офицеры Департамента поисково-спасательных операций, Департамента внешних связей, Департамента миротворческих операций Вьетнама и Департамента военной безопасности Министерства национальной обороны.
Инженерно-спасательный отряд Инженерных войск насчитывает 31 военнослужащего (5 офицеров и 26 профессиональных военнослужащих) и оснащён комплектом оборудования для поиска пострадавших под завалами, гидравлическими режущими и разжимными инструментами, подъёмными устройствами, оборудованием для сверления и резки бетона, а также другим специализированным оснащением.
Медицинский отряд включает 30 военнослужащих (9 офицеров и 21 профессионального военнослужащего) и полностью обеспечен медицинским оборудованием, лекарственными средствами и расходными материалами, необходимыми для выполнения поставленных задач. В его состав входят специалисты Военного госпиталя №103 (Военно-медицинская академия), Военного госпиталя №354 и Военного госпиталя №105, находящихся в ведении Главного управления тылового и технического обеспечения.
Кинологический поисково-спасательный отряд Среднего военного училища №24 Командования Пограничных войск состоит из 10 военнослужащих (1 офицер и 9 профессиональных военнослужащих) и 8 служебных собак.
Общий объём перевозимого имущества и оборудования составит около 88 тонн, включая как оснащение для выполнения миссии, так и гуманитарную помощь Венесуэле. В состав гуманитарного груза входят 50 тонн сухих пайков, 1 600 комплектов палаток и 15 электрогенераторов, упакованных в 628 грузовых мест.
Что касается переброски контингента, то транспортировку оборудования и материально-технических средств осуществляет Главное управление тылового и технического обеспечения, которое организовало перевозку более 80 тонн гуманитарных грузов и оборудования, предназначенных для проведения спасательных работ и оказания помощи Венесуэле.
Переброску личного состава и служебных собак от мест постоянной дислокации до международного аэропорта Нойбай подразделения осуществляют самостоятельно.
Далее делегация вместе с личным составом, техникой, оборудованием и материально-техническими средствами будет доставлена гражданским воздушным транспортом из аэропорта Нойбай в международный аэропорт Майкетия, расположенный примерно в 40 километрах от Каракаса. После этого личный состав проследует автомобильным транспортом из аэропорта Майкетия в Каракас — район выполнения миссии. Перевозку обеспечат совместно Аппарат Атташе по вопросам обороны Вьетнама в Венесуэле и принимающая сторона.
По прибытии в Венесуэлу делегация будет тесно взаимодействовать с Аппаратом Атташе по вопросам обороны Вьетнама в Венесуэле и компетентными органами принимающей страны для определения конкретных районов проведения поисково-спасательных работ.
В настоящее время соответствующие органы активно взаимодействуют с авиакомпанией с целью организации ближайшего возможного рейса для отправки делегации к месту выполнения миссии. Предполагаемая продолжительность перелёта до аэропорта Майкетия составит около 24 часов.
Ориентировочный срок выполнения задач в Венесуэле составит около 20 дней. В ходе выполнения миссии делегация будет регулярно информировать Генеральный штаб и Министерство национальной обороны о ходе работы и её результатах, что позволит своевременно принимать необходимые решения и осуществлять руководство выполнением поставленных задач.