Министерство национальной обороны поставило задачи силам, направляемым для ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле

Генерал армии Нгуен Тан Кыонг, член Центрального комитета КПВ, Начальник Генерального штаба Вьетнамской народной армии, заместитель министра национальной обороны, и участники церемонии фотографируются с офицерами и профессиональными военнослужащими перед их отправкой в Венесуэлу для выполнения международной миссии. Фото: ВИА