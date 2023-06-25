Министерство иностранных дел готово защитить вьетнамских граждан в РФ

Министерство иностранных дел (МИД) дало указание Посольству и представительствам Вьетнама в Российской Федерации (РФ) внимательно следить за ситуацией и подготовить планы по защите и поддержке граждан, особенно вьетнамской общины в РФ.

24 июня в МИД сообщили, что в последние дни ситуация с безопасностью и порядком в городе Ростове-на-Дону и некоторых южных регионах Российской Федерации осложнилась.



Столкнувшись с вышеизложенной ситуацией, МИД дало указание Посольству и представительствам Вьетнама в РФ внимательно следить за ситуацией и подготовить планы по защите и поддержке граждан, особенно вьетнамской общины в вышеуказанных районах.

МИД рекомендует гражданам, находящимся в южных городах РФ и столице Москва, соблюдать законы и инструкции органов местных властей, следует оставаться дома, ограничить участие в мероприятиях в массовых собраниях или совершать длительные поездки по территории РФ.



В случае усиления напряженности необходимо при необходимости подготовить варианты эвакуации, поддерживать постоянный контакт с местными вьетнамскими ассоциациями и вьетнамскими представителями в Российской Федерации для получения оперативной помощи.

Тем, кто планирует в ближайшее время посетить города Белгород, Брянск, Воронеж, Курск и Ростов, необходимо учитывать факторы безопасности поездки. Не совершайте поездок, если в этом действительно нет необходимости и ситуация с новостройками сложная.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или необходимости в помощи граждане должны незамедлительно обратиться к представительным органам Вьетнама в РФ и вьетнамскими ассоциациями в принимающей стране.



Чтобы получить поддержку в случае необходимости, граждане могут связаться по горячей линии защиты граждан:

1. Посольство Вьетнама в РФ, горячая линия защиты граждан по номеру телефона: +79166821617.

2. Центр защиты граждан по номеру телефона: +84 9 81 84 84 84.