НОВОСТИ
Министерство здравоохранения реализует программу по обеспечению поставок вакцин до 2030 года
Соответственно, в мае этого года министерство создаст руководящий комитет во главе с Управлением по контролю за лекарственными средствами Вьетнама, который возьмет на себя ответственность за программу.
По данным министерства здравоохранения, приоритетные механизмы будут предоставлены исследованиям и производству вакцин против возникающих, опасных и высокоинфекционных заболеваний, а также новых типов вакцин во Вьетнаме.
Особые приоритетные механизмы будут предоставлены комбинированным вакцинам и вакцинам, которые не были внедрены в рамках национальной программы расширенной вакцинации в период 2023-25 гг.
Управлению по контролю за лекарственными средствами было поручено совместно с ведомствами предложить соответствующие положения о выдаче лицензий и поставках вакцин в период 2023-2025 годов.
Департаментам министерства и Национальному институту контроля вакцин и биологических препаратов, а также другим научно-исследовательским и производственным учреждениям, занимающимся вакцинами, было предложено применять новые передовые технологии в противораковых вакцинациях.
Им также поручено комбинировать различные типы вакцин для удовлетворения спроса в период 2023-25 гг.
Департаменту международного сотрудничества министерства поручено расширять двусторонние и многосторонние отношения с другими странами и международными организациями в области исследований и производства.
Национальная программа по обеспечению поставок вакцин до 2030 года также фокусируется на подготовке кадров.
Она планирует проводить обучение местных специалистов и привлекать иностранных экспертов для оказания помощи в исследованиях и производстве.
Расширенная программа вакцинации применяется во Вьетнаме с 1981 года. Программа была инициирована Министерством здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Впервые новая национальная расширенная программа вакцинации применяется к детям в возрасте до 1 года, которые подвержены высокому риску заболевания и нуждаются в защите.
Программа была расширена за счет 12 бесплатных вакцин, предназначенных для детей в возрасте от 0 до 10 лет.
По последним данным, Вьетнам ввел почти 266 миллионов доз вакцины COVID-19.
Министерство здравоохранения планирует продолжать пропагандировать вакцинацию COVID-19, особенно среди лиц с высоким риском, детей в возрасте от пяти до 12 лет, жителей крупных городов и районов, считающихся ключевыми туристическими точками с большим количеством иностранных посетителей.