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Министерство здравоохранения реализует программу по обеспечению поставок вакцин до 2030 года

Недавно Министерство здравоохранения опубликовало план реализации программы по обеспечению поставок вакцин до 2030 года.
  Министерство здравоохранения реализует программу по обеспечению поставок вакцин до 2030 года. Фото: ВИA 
Недавно Министерство здравоохранения опубликовало план реализации программы по обеспечению поставок вакцин до 2030 года.

Соответственно, в мае этого года министерство создаст руководящий комитет во главе с Управлением по контролю за лекарственными средствами Вьетнама, который возьмет на себя ответственность за программу.

По данным министерства здравоохранения, приоритетные механизмы будут предоставлены исследованиям и производству вакцин против возникающих, опасных и высокоинфекционных заболеваний, а также новых типов вакцин во Вьетнаме.

Особые приоритетные механизмы будут предоставлены комбинированным вакцинам и вакцинам, которые не были внедрены в рамках национальной программы расширенной вакцинации в период 2023-25 гг.

Управлению по контролю за лекарственными средствами было поручено совместно с ведомствами предложить соответствующие положения о выдаче лицензий и поставках вакцин в период 2023-2025 годов.

Департаментам министерства и Национальному институту контроля вакцин и биологических препаратов, а также другим научно-исследовательским и производственным учреждениям, занимающимся вакцинами, было предложено применять новые передовые технологии в противораковых вакцинациях.

Им также поручено комбинировать различные типы вакцин для удовлетворения спроса в период 2023-25 гг.

Департаменту международного сотрудничества министерства поручено расширять двусторонние и многосторонние отношения с другими странами и международными организациями в области исследований и производства.

Национальная программа по обеспечению поставок вакцин до 2030 года также фокусируется на подготовке кадров.

Она планирует проводить обучение местных специалистов и привлекать иностранных экспертов для оказания помощи в исследованиях и производстве.

Расширенная программа вакцинации применяется во Вьетнаме с 1981 года. Программа была инициирована Министерством здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Впервые новая национальная расширенная программа вакцинации применяется к детям в возрасте до 1 года, которые подвержены высокому риску заболевания и нуждаются в защите.

Программа была расширена за счет 12 бесплатных вакцин, предназначенных для детей в возрасте от 0 до 10 лет.

По последним данным, Вьетнам ввел почти 266 миллионов доз вакцины COVID-19.

Министерство здравоохранения планирует продолжать пропагандировать вакцинацию COVID-19, особенно среди лиц с высоким риском, детей в возрасте от пяти до 12 лет, жителей крупных городов и районов, считающихся ключевыми туристическими точками с большим количеством иностранных посетителей.

ИЖВ/ВИА

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