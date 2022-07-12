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Министерство здравоохранения призывает ускорить прививку третьей и четвертой прививки от COVID-19
Министерство здравоохранения призывает ускорить вакцинацию третьей и четвертой прививками, учитывая постоянно осложняющееся развитие пандемии COVID-19 во многих европейских странах, связанное со штаммами BA.4 и BA.5.
По данным министерства, во Вьетнаме пандемия в основном находится под контролем по всей стране, но два вышеупомянутых штамма были выявлены в обществе.
Министерство прогнозирует, что число случаев заболевания COVID-19 может продолжать расти и вспыхивать в больших масштабах в ближайшее время, если не будут приняты решительные меры.
Министерство предложило председателям народных комитетов областей и городов неукоснительно выполнять поручения правительства и премьер-министра, проводить мероприятия по профилактике и борьбе с пандемией.
Местным департаментам здравоохранения было предложено сотрудничать с Институтом гигиены и эпидемиологии или Институтом Пастера для проведения отбора проб и секвенирования генов для раннего выявления новых опасных штаммов вируса SARS-CoV-2.
Департаментам информации и коммуникаций следует усилить распространение информации о вакцинации, а также ее преимуществах и эффективности, а департаментам образования и обучения следует координировать свои действия с сектором здравоохранения для ускорения вакцинации в школах.