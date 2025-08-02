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Министерство запустило серию мероприятий в честь предприятий, которые внесли значительный вклад в рост экспорта Вьетнама
Министр также поручил департаментам Министерства промышленности и торговли тесно сотрудничать с бизнес-ассоциациями и предприятиями для оперативного устранения трудностей и препятствий, создавая благоприятные условия для развития производства, бизнеса и экспорта.
Также в тот же день Министерство промышленности и торговли выпустило ежегодный отчет об импорте-экспорте Вьетнама, официальное издание министерства, содержащее подробную информацию о показателях торговли в разбивке по товарным группам и рынкам, использовании соглашений о свободной торговле (ССТ) и усилиях по управлению торговлей.
Согласно отчету, в 2024 году импортно-экспортный сектор Вьетнама значительно вырос, чему способствовали более благоприятная макроэкономическая среда, согласованные усилия правительства, министерств и секторов, а также устойчивость бизнес-сообщества.
Общий товарооборот достиг 786,9 млрд долларов США, что на 15,5% больше, чем в 2023 году. Экспорт составил 405,9 млрд долларов США, увеличившись на 14,4%, в то время как импорт составил 381 млрд долларов США, увеличившись на 16,7%.
В первом полугодии 2025 года общий товарооборот достиг 432,1 миллиарда долларов США, что на 16,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот устойчивый рост торговли подтвердил ее важнейшую роль в национальном экономическом развитии, способствуя макроэкономической стабильности, создавая рабочие места и выступая в качестве ключевого фактора инноваций и передачи технологий.