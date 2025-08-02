Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Министерство запустило серию мероприятий в честь предприятий, которые внесли значительный вклад в рост экспорта Вьетнама

Агентство внешней торговли при Министерстве промышленности и торговли (MoIT) 1 августа запустило серию мероприятий в честь предприятий, которые внесли значительный вклад в рост экспорта Вьетнама, а также в целях продвижения и повышения узнаваемости вьетнамских экспортеров. В своем вступительном слове министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зьен высоко оценил достижения бизнес-сообщества, занимающегося импортом и экспортом, призвав предприятия оставаться гибкими и инновационными в производстве и бизнесе. Он подчеркнул важность эффективной диверсификации экспортных рынков для обеспечения устойчивого средне- и долгосрочного роста, продолжая при этом поддерживать национальную гордость и укреплять позиции Вьетнама в мировой торговле.

Министр также поручил департаментам Министерства промышленности и торговли тесно сотрудничать с бизнес-ассоциациями и предприятиями для оперативного устранения трудностей и препятствий, создавая благоприятные условия для развития производства, бизнеса и экспорта.

Также в тот же день Министерство промышленности и торговли выпустило ежегодный отчет об импорте-экспорте Вьетнама, официальное издание министерства, содержащее подробную информацию о показателях торговли в разбивке по товарным группам и рынкам, использовании соглашений о свободной торговле (ССТ) и усилиях по управлению торговлей.

Согласно отчету, в 2024 году импортно-экспортный сектор Вьетнама значительно вырос, чему способствовали более благоприятная макроэкономическая среда, согласованные усилия правительства, министерств и секторов, а также устойчивость бизнес-сообщества.

Общий товарооборот достиг 786,9 млрд долларов США, что на 15,5% больше, чем в 2023 году. Экспорт составил 405,9 млрд долларов США, увеличившись на 14,4%, в то время как импорт составил 381 млрд долларов США, увеличившись на 16,7%.

В первом полугодии 2025 года общий товарооборот достиг 432,1 миллиарда долларов США, что на 16,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот устойчивый рост торговли подтвердил ее важнейшую роль в национальном экономическом развитии, способствуя макроэкономической стабильности, создавая рабочие места и выступая в качестве ключевого фактора инноваций и передачи технологий.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент Вьетнама Лыонг Кыонг направил поздравительное послание по случаю 80-летия основания ООН

Президент Вьетнама Лыонг Кыонг направил поздравительное послание по случаю 80-летия основания ООН

В поддержку инициативы Председателя 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемона Янга, 1 августа Президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг направил поздравительное послание по случаю 80-летия основания Организации Объединённых Наций (ООН).
ПОДРОБНЕЕ

Top