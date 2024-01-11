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Министерства общественной безопасности Вьетнама и Китая укрепляют сотрудничество
Министр выразил уверенность, что визит Чэнь Сиюаня будет успешным и станет важной вехой в сотрудничестве между двумя министерствами в новом периоде.
Генерал То Лам предложил обеим сторонам серьезно реализовать общие понимания высокого уровня и подписанные документы о сотрудничестве, а также укрепить взаимодействие в борьбе с трансграничными преступлениями, защите граждан и охране правопорядка в многосторонних рамках во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе.
Позднее в тот же день Чэнь Сиюань и его вьетнамский коллега Ле Куок Хунг стали сопредседателями первого диалога на уровне заместителей министров по вопросам политической безопасности между двумя министерствами.
Стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также рассмотрели и наметили направления сотрудничества в области политической безопасности на предстоящий период.
Они согласились эффективно реализовывать совместное заявление Вьетнама и Китая и другие документы о сотрудничестве, достигнутые двумя странами.
Министерства также активизируют обмен опытом и сотрудничество в области экономической, культурной, идеологической и кибербезопасности, управления иммиграцией, борьбы с терроризмом, подготовки кадров и других сферах, а также будут проводить совместное патрулирование границ.
В конце встречи две стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области политической безопасности между двумя министерствами.