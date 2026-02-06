Министерства обороны Вьетнама и Лаоса активизируют сотрудничество

Генерал Фан Ван Зянг и генерал Кхамлианг Оутхакайсоне сфотографировались на память с делегатами двух делегаций. (Фото, ВИА) Генерал Фан Ван Зянг и генерал Кхамлианг Оутхакайсоне сфотографировались на память с делегатами двух делегаций. Фото, ВИА

В рамках государственного визита Генерального секретаря То Лам и высокопоставленной делегации Вьетнама в Лаос 5 февраля в штаб-квартире Министерства обороны (МО) Лаоса в столице Вьентьян генерал Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель секретаря Центральной военной комиссии, министр обороны Вьетнама, провёл встречу с генералом Кхамлиангом Оутхакайсоном, членом Политбюро Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, министром обороны Лаоса.



Генерал Фан Ван Зянг выразил радость по поводу новой встречи с министром Кхамлиангом Оутхакайсоном и поздравил его с присвоением звания генерала, что свидетельствует о признании партией и государством Лаоса его значительного вклада в последние годы. Он подчеркнул, что это радостное событие не только для Народной армии Лаоса и лично генерала Кхамлианга Оутхакайсона, но и для Народной армии Вьетнама.



Он отметил, что нынешний государственный визит Генерального секретаря То Лама в Лаос является первой зарубежной поездкой Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) XIV созыва и имеет глубокое политическое значение, ясно демонстрируя последовательность, особое внимание и высший приоритет, который Вьетнам придаёт отношениям между Вьетнамом и Лаосом, тем самым создавая новый импульс и открывая новый этап развития отношений между двумя странами и их армиями.



Генерал Кхамлианг Оутхакайсон поздравил Вьетнам с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда, а также с выдающимися и всесторонними достижениями страны в последнее время, выразив уверенность, что под руководством КПВ страна продолжит добиваться ещё более значительных и впечатляющих успехов в развитии в предстоящий период.



Министр обороны Лаоса подчеркнул, что Лаос всегда помнит и глубоко признателен за искреннюю и бескорыстную поддержку и огромную помощь, оказанную Вьетнамом Лаосу в борьбе за национальное освобождение и объединение страны в прошлом, а также в нынешнем деле обновления, строительства, защиты и развития государства.



Оба министра с удовлетворением отметили, что в последнее время оборонное сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом продолжает развиваться всесторонне, углублённо и содержательно. Армии двух стран остаются авангардной силой в реализации договорённостей, достигнутых руководством двух государств, внося важный вклад в поддержание и укрепление мирной и стабильной обстановки для развития каждой страны и оставаясь абсолютно верными партии, Отечеству и народу.



Генерал Фан Ван Зянг выразил надежду, что генерал Кхамлианг Оутхакайсон продолжит уделять внимание и давать указания лаосским подразделениям по эффективной и содержательной реализации Плана сотрудничества на 2026 год между министерствами обороны двух стран, в частности в таких ключевых направлениях, как расширение обменов по стратегическим вопросам, подготовка к проведению диалога по оборонной политике на уровне заместителей министров во Вьетнаме, укрепление сотрудничества в управлении и защите государственной границы и пограничных знаков, а также расширение взаимодействия в сфере подготовки кадров.



Стороны также сошлись во мнении, что в условиях сложной и быстро меняющейся международной обстановки особенно важно продолжать углубление отношений солидарности и тесной взаимосвязи между двумя странами, двумя армиями Вьетнама и Лаоса, а также между тремя странами Индокитая.



По этому случаю генерал Фан Ван Зянг пригласил генерала армии Кхамлианга Оутхакайсона посетить Вьетнам с официальным визитом, принять участие в ежегодной встрече министров обороны Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, а также в совместных учениях вооружённых сил трёх стран по реагированию на нетрадиционные угрозы безопасности, которые планируется провести в 2026 году.