НОВОСТИ
Министерства иностранных дел Вьетнама и Кувейта провели четвертые политические консультации
Она подтвердила приверженность Вьетнама укреплению дружбы и сотрудничества с Кувейтом - первой страной Персидского залива, установившей дипломатические отношения с Вьетнамом в 1976 году, вскоре после его воссоединения страны.
В ответ Сами Эсса Йохар Хаят отметил регулярную взаимную поддержку на международных форумах и в организациях и выразил желание правительства Кувейта укрепить политическое доверие и добиться прорыва в двусторонних связях в различных областях.
Признавая значительный потенциал для повышения эффективности своего сотрудничества, обе стороны договорились о мерах по укреплению взаимодействия в ближайшее время, уделяя приоритетное внимание обмену делегациями на всех уровнях, а также обменам между людьми, особенно среди молодежи.
Сами Эсса Йохар Хаят также передал письмо от министра иностранных дел Кувейта Абдуллы Али Аль-Яхьи с приглашением заместителю премьер-министра, министру иностранных дел Буй Тхань Шону посетить Кувейт в удобное для него время с целью дальнейшего укрепления двусторонних связей.
В целях развития торговли Нгуен Минь Ханг предложил расширить сотрудничество в области обмена опытом, взаимного признания и инвестиций в производство халяльной продукции, чтобы увеличить экспорт Вьетнама в Кувейт и другие страны Персидского залива.
Стороны договорились тесно сотрудничать для привлечения инвестиций, особенно от Кувейтского инвестиционного управления (KIA), во Вьетнам. Они также обсудили пути повышения эффективности проекта нефтеперерабатывающего завода Нгишон, чтобы он продолжал вносить положительный вклад в социально-экономическое развитие обеих стран.
Обсуждения затронули и другие перспективные области, такие как продовольственная безопасность, туризм, трудовые ресурсы и авиация, причем обе стороны пообещали ускорить переговоры и завершить подготовку документов для уточнения правовой базы двустороннего сотрудничества.
Нгуен Минь Ханг предложила Кувейту рассмотреть возможность увеличения стипендий для вьетнамских студентов и тесно сотрудничать с Вьетнамом для эффективного развертывания и расширения проектов сотрудничества по линии ОПР в будущем.
Обе стороны также обсудили глобальные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как Восточное море и Ближний Восток.
Что касается сотрудничества на многосторонних форумах, то они пообещали продолжать поддерживать друг друга в международных и региональных организациях, особенно в рамках ООН, АСЕАН, ССАГПЗ и Азиатского диалога по сотрудничеству (ACD), внося свой вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в обоих регионах и в мире в целом.