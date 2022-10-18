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Министерский форум стран Юго-Восточной Азии ОЭСР 2022 открывается в Ханое
Мероприятие на тему «Соединение регионов: партнерство для создания надежных и устойчивых цепочек поставок» было организовано совместно ОЭСР, Министерством иностранных дел Вьетнама и посольством Австралии во Вьетнаме.
Это была инициатива Вьетнама и Австралии как сопредседателей Региональной программы для Юго-Восточной Азии (SEARP), управляемой ОЭСР, и первое важное событие программы в период 2022–2025 гг.
В своем выступлении министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон выразил надежду, что участники рассмотрят причины сбоев в цепочках поставок и их влияние на мировую экономику, а также восстановление и изменение цепочек поставок в будущем.
Он предложил им предложить политику и меры по повышению устойчивости и самостоятельности экономики, а также определить направления сотрудничества между ОЭСР и странами Юго-Восточной Азии.
Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн впервые высоко оценил сопредседательство Вьетнама в SEARP, заявив, что это отражает уверенность стран-членов ОЭСР и других стран региона в способности Вьетнама связать ОЭСР с регионом.
Приветствуя активный вклад Вьетнама в SEARP в качестве сопредседателя, Корманн пообещал продолжить координацию с Вьетнамом в развитии сотрудничества между ОЭСР и странами Юго-Восточной Азии и реализации плана действий ОЭСР-АСЕАН.
Он попросил участников обсудить потенциал региональных экономик и поддержку странами ОЭСР региона Юго-Восточной Азии.
Выступая на форуме, заместитель премьер-министра Вьетнама Фам Бинь Минь подчеркнул значение Юго-Восточной Азии для мировой экономики, заявив, что к 2030 году этот регион с населением 660 млн. человек станет 4-й по величине экономикой мира.
Он подтвердил, что в качестве сопредседателя SEARP на 2022-2025 гг. Вьетнам готов внести свой вклад в укрепление сотрудничества между ОЭСР и Юго-Восточной Азией на более всеобъемлющей, эффективной, практической и устойчивой основе.
Заместитель премьер-министра Вьетнама предложил активизировать сотрудничество в цепочке поставок между двумя сторонами на стабильной, устойчивой и справедливой основе и использовать существующие экономические сети, особенно Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и соглашения о свободной торговле между Юго-Восточной Азией и ОЭСР.
Заместитель премьер-министра призвал страны ОЭСР помочь Юго-Восточной Азии полностью раскрыть свой потенциал в цифровой экономике, высокотехнологичном сельском хозяйстве и инновациях, а также рассмотреть вопрос о координации в развитии цифровых цепочек поставок сельскохозяйственной продукции.
Он подчеркнул, что правительство Вьетнама продолжит содействовать инвестициям в такие приоритетные области, как высокие технологии, информационные технологии, вспомогательные отрасли, «умное» сельское хозяйство, защита окружающей среды, возобновляемые источники энергии и инфраструктура на службе социального обеспечения.
Заместитель премьер-министра сказал, что он надеется, что фирмы с ПИИ из стран ОЭСР и других стран Юго-Восточной Азии помогут Вьетнаму ускорить процесс индустриализации и модернизации, особенно в области обучения персонала, исследований и разработок, инноваций и передачи технологий, тем самым превратив Вьетнам в региональный и глобальный центр цепочек создания стоимости.
Он также призвал ОЭСР помочь Юго-Восточной Азии в модернизации инфраструктуры и превращении АСЕАН в логистический центр, включая логистический комплекс в северной провинции Вьетнама Виньфук.
«Мы надеемся, что ОЭСР поможет вьетнамским малым и средним предприятиям получить доступ к международным рынкам капитала, передаче технологий, повышению административного потенциала и конкурентоспособности, разработке ключевых продуктов и созданию сильных брендов», - продолжил он.
Заместитель премьер-министра предложил обеим сторонам эффективно реализовать меморандум о взаимопонимании ОЭСР-АСЕАН, особенно в таких приоритетных областях, как налогообложение, упрощение процедур торговли, инвестиции, цифровая трансформация и обучение персонала.
Он подчеркнул, что поддержание стабильной обстановки и обеспечение движения товаров по международным водам, в том числе по Восточному морю, является и правом, и задачей всех стран.
Заместитель премьер-министра выразил надежду, что на форуме будут предложены всесторонние и осуществимые решения для продвижения и углубления отношений между ОЭСР и Юго-Восточной Азией в интересах мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.