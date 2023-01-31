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Минздрав поручил усилить реагирование на COVID-19

Министерство здравоохранения (МЗ) потребовало улучшить выявление, прием, ведение и лечение случаев COVID-19, поскольку пандемия остается сложной во всем мире. Министерство здравоохранения (МЗ) потребовало улучшить выявление, прием, ведение и лечение случаев COVID-19, поскольку пандемия остается сложной во всем мире.

Оно сделало запрос в недавнем документе, разосланном руководителям отделов здравоохранения провинциального уровня, больниц и институтов, находящихся под его управлением, а также отделов здравоохранения других министерств и секторов.

Минздрав отметил, что ситуация с COVID-19 остается сложной, поскольку в мире постоянно регистрируются новые варианты, в том числе невосприимчивый и легко передающийся ХВВ, о котором сообщалось в 70 странах.

Оно попросило соответствующие стороны пересмотреть и усилить прием и лечение пациентов с COVID-19; подготовить достаточное количество персонала, медикаментов и предметов медицинского назначения; продолжить обучение медицинских работников; увеличить количество консультаций в больницах и с вышестоящими инстанциями; и усилить профилактические меры, чтобы свести к минимуму распространение болезни в больницах, особенно среди уязвимых групп пациентов.

По состоянию на 30 января во Вьетнаме зарегистрирован 11.526.461 случай заболевания COVID-19, из них 10.612.147 человек выздоровели и 43.186 человек умерли. По данным Минздрава, было введено более 266,07 млн. доз вакцин против COVID-19.

ВИА/ИЖВ

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