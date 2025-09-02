Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Миллионы сердец бьются в унисон, когда Вьетнам празднует Национальный день

Ханой, тысячелетняя столица, превратился в «море толп, флагов и веры» во время парада в честь Национального дня утром 2 сентября.
  Ветераны войны радуются этому событию. Фото: ВИA  
По всей стране миллионы людей присоединились к марширующим колоннам в этот священный момент, чтобы вспомнить о жертвах, запечатленных в истории, насладиться с трудом завоеванным миром настоящего и возродить спокойную уверенность в том, что ждет их впереди.

Накануне вечером Ханой уже был оживлен. Улицы, ведущие к исторической площади Бадинь и местам проведения парадов, были заполнены местными жителями, туристами и людьми, приехавшими из северных горных, центральных и южных регионов, чтобы лично увидеть это историческое зрелище.

Среди них были ветераны войны, их изможденные лица светились решимостью, которые могли бы занять приоритетные места, но вместо этого предпочли провести ночь на улицах, окружающих площадь Бадинь. Усталость не имела значения; для них этот день был не просто праздником, а живым свидетельством независимости, напоминанием о привилегии мира.

Когда началась официальная церемония и зазвучал гимн, зрители всех поколений, от пожилых людей, ветеранов, украшенных медалями, до детей, которые впервые видели все это, встали, устремив взгляд на национальный флаг. Без какого-либо сигнала толпа начала петь, прижав руки к сердцу, и их голоса слились в хоре, настолько искреннем и звучном, что у многих на глазах выступили слезы.
Толпы людей приветствуют появление марширующих колонн. Фото: ВИА
Каждый шаг марширующих солдат и военные ритмы, раздающиеся по улицам Ханоя, вызывали глубокий отклик у зрителей, пробуждая в них чувство национальной гордости.

Дисциплинированные построения воинских частей, пересекавших площадь Бадинь, были не только демонстрацией военной мощи Вьетнама, но и воплощением несгибаемого духа, посланием, которое со спокойной уверенностью было передано иностранным лидерам и официальным лицам среди зрителей, а также международным друзьям.

Прошло восемьдесят лет, но героическая песня Осени независимости все еще звучит эхом, призывая каждое поколение вьетнамцев продолжать в том же духе. Море людей, присоединившихся сегодня к маршу, является убедительным доказательством того, что сила нации не где-то далеко, а в миллионах сердец, разделяющих одно и то же стремление.



ВИА/ИЖВ

