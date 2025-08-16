НОВОСТИ
Миллионы людей приняли участие в программе «Вместе с Вьетнамом вперёд»
Помимо центральной площадки у озера Хоанкием в Ханое, акция получила отклик и активное участие граждан и вооружённых сил в 34 провинциях и городах, а также в 3.121 из общего числа 3.321 коммуны, квартала и особой административной зоны по всей стране.
«Вместе с Вьетнамом вперёд» — это беспрецедентное по масштабу общественное мероприятие с глубоким политико-социальным смыслом, проходящее в контексте вступления страны в новый этап развития и реорганизации административно-территориальных единиц.
С лозунгом «1 миллиард шагов в новую эпоху» программа стала не только спортивным мероприятием в поддержку кампании «Весь народ тренируется по примеру великого Хо Ши Мина» и движения «Здоровье ради строительства и защиты Родины», но и путешествием, объединяющим миллионы сердец, поколений и социальных слоёв — от городов до сельской местности, горных районов, удалённых и труднодоступных территорий, с общей целью построения единого, сильного и устойчивого Вьетнама.
С 25 июля по 16 августа жители всей страны активно регистрировались онлайн через официальный портал cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn, внося вклад в «1 миллиард шагов». Каждый шаг, зафиксированный цифровой платформой программы, засчитывался как «зелёный шаг», способствующий снижению выбросов углерода, повышению осведомлённости об охране окружающей среды и достижению цели национального «Net Zero».
На церемонии открытия 16 августа сотни тысяч участников по всей стране в красных футболках с жёлтой звездой устремились мысленно к исторической площади Ба Динь, чтобы следить за церемонией поднятия национального флага, одновременно исполнили гимн и совершили пешие марши на местах проведения. Событие не только отразило патриотический дух и единство, но и подчеркнуло роль Народной полиции в соединении задач обеспечения безопасности и общественного порядка с устойчивым социальным развитием, а также в построении движения «Весь народ защищает безопасность Отечества».
Член Центрального комитета партии, главный редактор газеты Нянзан, заместитель руководителя Центрального отдела по пропаганде и мобилизации, председатель Союза журналистов Вьетнама, сопредседатель оргкомитета программы Ле Куок Минь отметил:
«С выполняемой миссией ведущего печатного органа страны, газета Нянзан совместно с Министерством общественной безопасности организовала программу ‘Вместе с Вьетнамом вперёд’, чтобы распространять дух единства, пробуждать национальную гордость и вносить вклад в социальные, экологические и оздоровительные цели».
Он подчеркнул, что это не просто спортивное мероприятие, а путешествие миллионов сердец, бьющееся в унисон — место встречи всех поколений, всех слоёв общества, от городов до деревень, горных и отдалённых районов — ради единого и сильного Вьетнама, готового шагнуть в новую эпоху — эпоху национальных устремлений и великого будущего.