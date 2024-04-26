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Миллионы детей во Вьетнаме в течение 40 лет были защищены вакцинацией

Миллионы детей во Вьетнаме за последние 40 лет были защищены вакцинацией, заявили 25 апреля представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и представительства ЮНИСЕФ во Вьетнаме, отмечая Всемирную неделю иммунизации с 24 по 30 апреля, которая проходит с 24 по 30 апреля. С 1981 года, когда во Вьетнаме была введена национальная программа иммунизации - Расширенная программа иммунизации (EPI), - число детей, умирающих от причин, предотвращаемых вакцинацией, значительно сократилось, чтобы каждый ребенок во Вьетнаме мог получить спасительную защиту от плановых иммунизаций, говорится в совместном пресс-релизе двух агентств ООН, опубликованном 25 апреля.

С начала реализации программы Вьетнам ликвидировал оспу и полиомиелит, устранил столбняк новорожденных и значительно сократил число других заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцинации, таких как корь, дифтерия, коклюш и японский энцефалит, благодаря иммунизации миллионов детей.

По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, вакцины являются одним из величайших достижений человечества. Только за последние 50 лет во всем мире вакцины спасли почти 154 миллиона жизней (более 3 миллионов в год), и в настоящее время больше детей доживают до своего первого дня рождения и живут после него, чем когда-либо в истории человечества.

Представитель ЮНИСЕФ во Вьетнаме Рана Флауэрс заявила, что программа иммунизации во Вьетнаме уже более 40 лет играет важную роль в спасении жизней детей и смягчении разрушительного воздействия болезней, предотвращаемых с помощью вакцин, на семьи, общины и страну в целом.

«Мы настоятельно рекомендуем правительству Вьетнама сохранить это грандиозное достижение, чтобы у каждого ребенка была возможность жить, процветать и вести здоровый образ жизни», - сказала она.

Во Вьетнаме вакцины, входящие в программу, бесплатны для всех детей. Иммунизация является безопасным и наиболее эффективным способом защиты детей от многих смертельных заболеваний, которые можно предотвратить. Однако, как и во многих других странах, во время пандемии COVID-19 плановая иммунизация во Вьетнаме была нарушена. Дети, не прошедшие вакцинацию, подвергаются повышенному риску серьезных заболеваний, которые легко предотвратить с помощью вакцины. Кроме того, большое количество невакцинированных детей может привести к вспышкам заболеваний, предотвращаемых вакциной.

Эти риски ставят под угрозу успехи, достигнутые Вьетнамом в деле снижения детской смертности в последние несколько десятилетий.

«Важно, чтобы правительство продолжало прилагать ускоренные усилия и предпринимать решительные действия для обеспечения своевременного поступления основных вакцин каждому ребенку - не только тем, кто должен быть привит, но и всем тем, кто пропустил вакцинацию в последние четыре года».

Представитель ВОЗ во Вьетнаме д-р Анджела Пратт отметила, что успех Вьетнама в ликвидации некоторых и значительном снижении уровня других заболеваний, поддающихся профилактике с помощью вакцин, свидетельствует о силе вакцинации.

По ее словам, деятельность по достижению этих замечательных результатов осуществлялась под руководством правительства и при поддержке активного сотрудничества со стороны медицинских работников даже в самых отдаленных коммунах, местных партнеров, общественных организаций, местных лидеров и общин, международных партнеров по развитию, доноров и ученых на протяжении многих лет.

Однако она отметила, что некоторые из этих достижений в настоящее время находятся под угрозой.

«Мы должны действовать безотлагательно, чтобы ликвидировать существующие пробелы в иммунитете и обеспечить, чтобы жизненно важные вакцины достигли каждого ребенка в каждом уголке страны, сегодня и в будущем», - призвала она.

ИЖВ/ВИА

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