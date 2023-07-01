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Миллиарды долларов США из Кореи ждут входа во Вьетнам
В рамках Вьетнамско-корейского бизнес-форума, состоявшегося в выходные дни, по случаю визита президента Кореи Юн Сок Ель во Вьетнам был подписан ряд меморандумов о взаимпонимании между министерствами, секторами и предприятиями двух сторон.
Детали меморандумов о взаимопонимании не разглашаются, но показывают, что открытое будущее в инвестиционном сотрудничестве между Вьетнамом и Южной Кореей движется вперед.
Этого и следует ожидать, когда до 205 предприятий, включая крупные корейские корпорации, такие как Samsung, LG, SK, Hyundai Motor, Lotte..., в этот раз сопровождали президента Юн Сок Ель во Вьетнам.
Выступая на Форуме, До Нят Хоанг, директор Департамента иностранных инвестиций (Министерство планирования и инвестиций), сказал, что за последние 6-7 лет корейские инвестиции во Вьетнам всегда имели прорыв, достигнув 82 млрд. долларов США общего уставного капитала, тем самым Корея стала крупнейшим иностранным инвестором во Вьетнаме. И хотя за первые 5 месяцев этого года, в связи с общей тенденцией глобальных инвестиционных потоков, корейские инвестиции во Вьетнам замедлились, впереди их ждет успех. «У нас есть список из десятков ожидающих проектов, в том числе проекты на несколько сотен миллионов долларов, на миллиарды долларов. Скоро у нас будет новая информация об этих проектах. Крупные корпорации по-прежнему обращают внимание на Вьетнам и считают Вьетнам местом номер один для инвестиций», — взволнованно сказал До Нят Хоанг.
Возможно, не случайно вьетнамско-корейский бизнес-форум на этот раз проходит под девизом «На пути к 30-летию новых отношений и будущей стратегии вьетнамо-корейского промышленного сотрудничества». Инвестиционное сотрудничество между Вьетнамом и Кореей достигло больших результатов за последние 30 лет и начинает вступать в следующие 30 лет.
Как отметил председатель Hyosung Group Чо Хён Джу сказал, что Hyosung хочет установить сотрудничество со Вьетнамом на дальнейшие 100 лет.
Инвестировав в производственные мощности во многих населенных пунктах по всей стране, таких как Донгнай, Бариа-Вунгтау, Хошимин..., в масштабе около 3,5 миллиардов долларов США, Hyosung рассматривает Вьетнам как стратегический рынок. «Мы не только расширяем масштабы, но и хотим, чтобы это место стало устойчивым местом для инвестиций и развития Группы», — сказал председатель Чо Хён Джу.
Накануне Вьетнамско-корейского бизнес-форума премьер-министр Фам Минь Тьинь провел встречу с ведущими корейскими корпорациями. Поэтому не только Hyosung, но и многие другие крупные корпорации взяли на себя обязательства.
Председатель LG Group Ку Кванг Мо подтвердил, что выбрал Вьетнам в качестве своей производственной базы. В настоящее время LG инвестирует во Вьетнам 7,5 млрд. долларов и планирует инвестировать еще 5 млрд. долларов в ближайшем будущем. Аналогичным образом SK Group, в дополнение к существующим многомиллиардным инвестициям, планирует инвестировать 1,3 млрд. долларов в сектор возобновляемых источников энергии.
Перед этими важными событиями председатель CJ Group Кюнг Шик Сон провел частную встречу с министром планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг. Поделившись с министром, Кюнг Шик Сон сказал, что CJ инвестировал в ряд компаний во Вьетнаме в размере около 1 миллиарда долларов США. Но не останавливаясь на достигнутом, CJ продолжает инвестировать в создание логистического центра, инвестируя в развитие других областей, таких как ветеринария, биотехнологии, эксплуатируя проекты с использованием возобновляемых источников энергии...
Высоко оценивая инвестиционную деятельность CJ, министр Нгуен Тьи Зунг призвал Группу продолжить реализацию крупномасштабных проектов во Вьетнаме. «Мы создадим самые благоприятные условия для корейских инвесторов, чтобы они могли безопасно инвестировать и вести долгосрочный бизнес во Вьетнаме», — сказал министр Нгуен Тьи Зунг.
Открывать новый путь вьетнамско-корейского инвестиционного сотрудничества
В последний день своего визита во Вьетнам президент Кореи посетил научно-исследовательский центр компании Samsung. Легко понять, почему президент Юн Сок Ель выбрал это место своей последней остановкой во время визита и присоединился к диалогу оцифровом будущем Вьетнама – Кореи именно там. В настоящее время Samsung является крупнейшим иностранным инвестором во Вьетнаме с общим инвестиционным капиталом до 20 млрд. долларов США. Новый центр исследований и разработок стал новым символом вьетнамско-корейского инвестиционного сотрудничества. Вьетнамско-корейские отношения инвестиционного сотрудничества могут быть повышены от партнера по сотрудничеству в области цифрового производства до партнера, ориентированного на исследования и разработки.
Открываются не только исследования и разработки, но и множество возможностей сотрудничества в новых областях. Выступая на Вьетнамско-корейском бизнес-форуме, премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил корейским предприятиям в ближайшее время продолжить наращивать инвестиции, разрабатывать долгосрочные и устойчивые бизнес-стратегии, не наносящие вреда окружающей среде, способствуя выполнению обязательств Вьетнама по достижению нулевых выбросов к 2050 году.
Конкретными направлениями инвестиционного сотрудничества, предложенными премьер-министром, являются инновации, цифровая трансформация, биотехнологии, электроника, полупроводники и энергетика, а также инфраструктура, «зеленая» экономика, «умный город», высокотехнологичное сельское хозяйство и т. д.
В частности, премьер-министр ожидал, что корейский бизнес увеличит инвестиции в индустрию культуры и развлечений. Это также области, в которых Корея имеет достаточно сильные стороны, и это сотрудничество может дополнять друг друга и развиваться вместе.
«Я надеюсь, что корейский бизнес продолжит совершать прорывы и вместе достигнем в 2-3 раза больше результатов в ближайшие годы», — сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь.
Тем временем президент Юн Сок Ель призвал корейский бизнес инвестировать во Вьетнам. Он назвал Вьетнам «центром реструктуризации глобальной цепочки поставок». Таким образом, инвестиционный рынок Вьетнама был модернизирован.
«Для Южной Кореи открываются новые возможности, больше, чем для любой другой страны, которая имеет прочные связи с Вьетнамом», — сказал президент Юн Сок Ель, добавив, что ответ на преодоление нынешних кризисов можно найти во Вьетнаме. «Это центр реструктуризации глобальной цепочки поставок и развивающийся потребительский рынок», — сказал президент Юн Сок Ёль.