Миллиардный капитал ищет новые возможности в сфере недвижимости для центров обработки данных.



Спустя несколько месяцев после того, как корпорация Kinh Bac City Development Holding, фонд Accelerated Infrastructure Capital (AIC) и банк VietinBank объявили о партнёрстве объёмом 2 млрд долларов США по развитию комплекса дата-центров с применением технологий искусственного интеллекта, Народный комитет города Хошимин оперативно создал межведомственную рабочую группу для ускорения реализации проекта, устранения процедурных препятствий и содействия инвесторам в выполнении регуляторных требований.

Проект будет реализован на земельном участке площадью 10 га в индустриальном парке Танфучунг, стратегически выгодной зоне с существенными преимуществами в сфере электроснабжения, телекоммуникаций и логистической связанности.

Эти условия соответствуют международным стандартам для гипермасштабных и неоклауд-дата-центров.

Помимо данного проекта, в городе Хошимин наблюдается мощная волна инвестиций в сектор дата-центров. Власти города создали специализированную рабочую группу для сопровождения инвестиционных процедур по проекту гипермасштабного дата-центра, обслуживающего развитие искусственного интеллекта, с общим объёмом инвестиций, оцениваемым примерно в 2 млрд долларов США. В консорциум инвесторов входят технологическая компания G42 из ОАЭ, Microsoft, корпорация FPT, VinaCapital и группа Viet Thai.

Ранее, в апреле прошлого года, группа Viettel начала строительство высокотехнологичного дата-центра и комплекса исследований и разработок в индустриальном парке Танфучунг. Реализуемый на участке площадью почти 4 га проект рассчитан на общую установленную мощность до 140 МВт и около 10 000 стоек, с эксплуатацией по стандарту Uptime Tier III. Максимальная плотность размещения достигает 60 кВт на стойку, что отвечает требованиям крупномасштабных задач в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Аналогично, технологическая группа CMC получила разрешение на инвестирование в проект гипермасштабного дата-центра в Сайгонском парке высоких технологий с общим объёмом инвестиций 6,26 трлн донгов (более 238,25 млн долларов США). Проект, занимающий площадь свыше 30 тыс. кв. м, будет включать 3 000 стоек с ИТ-нагрузкой 30 МВт и реализовываться в четыре этапа в период с 2026 по 2030 годы. Начало строительства первой очереди запланировано на второй квартал 2026 года, ввод в эксплуатацию — на второй квартал 2027 года.

Между тем компания Evolution Data Centres готовится к реализации проекта кампуса гипермасштабных дата-центров в Сайгонском парке высоких технологий с заявленным объёмом инвестиций в 500 млн долларов США.

По данным CBRE Vietnam, стремительное внедрение технологий искусственного интеллекта и растущий спрос на услуги облачных вычислений стимулируют мощный приток инвестиций в гипермасштабные дата-центры и объекты колокации. Эта тенденция вызывает особый интерес у инвесторов в недвижимость, стремящихся получить доступ к быстрорастущему сегменту рынка.

Опрос инвестиционных намерений инвесторов Азиатско-Тихоокеанского региона CBRE за 2025 год показывает, что дата-центры в этом году поднялись на второе место среди предпочтительных альтернативных классов активов, что подчёркивает возрастающую привлекательность данного сектора.

Ожидается, что доверие инвесторов будет и далее укрепляться, поскольку технологии искусственного интеллекта и облачных вычислений обеспечивают прочную структурную основу для долгосрочного роста.

В глобальном масштабе отрасль дата-центров вступает в фазу беспрецедентного расширения. Согласно отчёту JLL Global Data Centre Outlook 2026, совокупная действующая мощность, как прогнозируется, почти удвоится - со 103 ГВт до 200 ГВт к 2030 году.

Искусственный интеллект стремительно меняет распределение капитала: по прогнозам JLL, к 2030 году нагрузки, связанные с ИИ, могут составлять до 50% общей мощности дата-центров. Несмотря на столь высокий темп роста, фундаментальные показатели сектора остаются стабильными, и индикаторы эффективности недвижимости не демонстрируют признаков спекулятивного перегрева или образования «пузырей».

По оценкам JLL, в течение ближайших пяти лет мировому рынку дата-центров потребуется около 3 трлн долларов США совокупных инвестиций. Из них примерно 1,2 трлн долларов США будет направлено на формирование новой стоимости объектов недвижимости, тогда как 870 млрд долларов США планируется привлечь через новые структуры капитала, что ознаменует беспрецедентный суперк цикл инфраструктурных инвестиций.

Во Вьетнаме совокупная действующая мощность в настоящее время составляет около 104 МВт, примерно одну десятую масштаба ведущих рынков, таких как Китай. Однако такая сравнительно скромная база не в полной мере отражает будущий потенциал страны. Ожидается, что город Хошимин станет ключевым центром роста, особенно с учётом того, что несколько крупномасштабных проектов уже реализуются либо находятся на стадии подготовки.

По словам руководителя JLL Vietnam по стране Чанг Ле, Вьетнам всё в большей степени привлекает внимание международных инвесторов в сфере дата-центров благодаря своим высоким перспективам роста. Хотя рынок остаётся меньшим по сравнению с рядом стран региона, сочетание стратегического планирования в сфере энергоснабжения, диверсифицированных возобновляемых источников энергии и растущего спроса на цифровизацию со стороны отечественных предприятий создаёт прочную основу для расширения.

CBRE также отмечает, что рынок дата-центров Вьетнама развивается быстрыми темпами на фоне активной цифровой трансформации, высокого уровня проникновения интернета и проактивной государственной поддержки развития цифровой инфраструктуры.

Несмотря на то что рынок по-прежнему считается формирующимся, Вьетнам обладает важным конкурентным преимуществом, низкими затратами на строительство, в среднем около 7 долларов США за ватт, что является одним из самых низких показателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что это ценовое преимущество сыграет ключевую роль в привлечении дополнительных инвестиций в условиях усиливающейся региональной конкуренции.