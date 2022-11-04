МИД: Усилия по поиску возможностей и способов вернуть артефакты в страну

Золотая печать весом более 10 кг, отлитая в 1823 году во время правления короля Минь Манга (1820-1841). Фото: ВИА

Днем 3 ноября состоялась пресс-конференция МИД. Официальный представитель министерства иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг сказала: «В ближайшее время министерство иностранных дел поручит посольству Вьетнама во Франции и вьетнамской делегации при ЮНЕСКО тесно координировать и поддерживать министерство культуры, спорта и туризма в поиске возможностей и реализации необходимых мер для возвращения артефактов домой».

На пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента о реакции Вьетнама на вынесение аукционным домом Millon (Франция) на аукцион золотой печати, отлитой в 1823 г. в период правления вьетнамского короля Минь Манга (1820-1841 гг.), и других предметов антиквариатов из Вьетнама или относятся к Вьетнаму представитель министерства иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг заявила, что за последние несколько дней, следуя указаниям руководителей правительства, Министерства иностранных дел и посольства Вьетнама во Франции, вьетнамская делегация в ЮНЕСКО тесно координировала свои действия с Министерством культуры, спорта и туризма совместно с соответствующими министерствами обсудили с Министерством иностранных дел, Министерством культуры Франции, посольством Франции во Вьетнаме, руководителями ЮНЕСКО и организаторами аукциона проверку информации и приостановку аукциона.

31 октября посольство Вьетнама во Франции сообщило, что аукцион перенесен на 10 ноября 2022 года.

«В ближайшее время Министерство иностранных дел поручит посольству Вьетнама во Франции и вьетнамской делегации в ЮНЕСКО тесно координировать и поддерживать Министерство культуры, спорта и туризма в изучении возможностей и осуществлении необходимых мер для возвращения антиквариатов в страну», — сказала пресс-секретарь Ле Тхи Тху Ханг.

Ранее, по сообщению корреспондента ВИА во Франции, 31 октября в Париже аукционный дом Millon открыл аукционы по продаже более 300 предметов антиквариата и произведений искусства, происходящих из Вьетнама или связанных с Вьетнамом, включая золотую печать, весом более 10 кг, отлитую в 1823 году в период правления короля Минь Манга (1820 - 1841) - символ верховной власти императора в монархии феодального государства Вьетнам. Начальная цена раритета установлена в 2-3 миллионов евро.

Однако «из-за большого интереса государства Вьетнам к этому сокровищу дата аукциона будет перенесена на 12 часов дня 10 ноября», говорится в уведомлении от представителя Millon.

Ранее посольство Вьетнама во Франции работало со сторонами, участвующими в аукционе золотой печати короля Минь Манга «Хоанг Де Чи Бао». Представитель рода Нгуен Фук, потомков королей Нгуен - официальных наследников обязательств династии Нгуен, также направил в Millon документ с просьбой отменить вышеуказанный аукцион.



