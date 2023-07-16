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МИД: Споры в Восточном море должны решаться мирным путем
«Последовательная политика Вьетнама заключается в том, что споры в Восточном море между соответствующими сторонами должны разрешаться мирными средствами в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г. (ЮНКЛОС), соблюдая дипломатические и юридические процедуры и способствуя миру и сотрудничеству в Восточном море.
По этому случаю Вьетнам еще раз подтверждает суверенитет Вьетнама над архипелагами Хоангша и Чыонгша в соответствии с международным правом, а также законные права Вьетнама на территориальные воды, которые установленные в соответствии с ЮНКЛОС»