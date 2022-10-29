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МИД создает руководящий комитет по защите вьетнамских граждан за границей
Министр иностранных дел Буй Тхань Шон подписал Решение о создании Руководящего комитета по защите граждан и обнародовании Положения о деятельности в контексте все более сложной защиты вьетнамских граждан и юридических лиц за рубежом, непредсказуемых событий, таких как российско-украинский конфликт, усиливается выводом обманном путем вьетнамских граждан на работу за границей, незаконного проживания, принуждения к труду, нарушения вьетнамских рыбаков и рыболовецких судов в иностранных водах...
Консульский отдел является постоянно действующим органом Руководящего комитета.
На первом заседании Руководящий комитет также обсудил ряд важных вопросов, таких как механизм координации между подразделениями министерства и представительными органами, направления по защите вьетнамских граждан и юридических лиц в контексте возрастающего российско-украинского конфликта и некоторые другие направления работы в ближайшем будущем.
За последнее время было зафиксировано усложнения характера и увеличение количества дел по защите вьетнамских граждан за границей. В начале 2022 г. Министерство иностранных дел и представительства Вьетнама в Украине и соседних странах организовали эвакуацию около 6.000 вьетнамцев, пострадавших от конфликта, из них около 1.600 человек были возвращены во Вьетнам, остальные благополучно эвакуированы в третью страну.