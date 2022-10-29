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НОВОСТИ

МИД создает руководящий комитет по защите вьетнамских граждан за границей

28 октября 2022 г. в Министерстве иностранных дел состоялась церемония оглашения Решения министра иностранных дел об учреждении и обнародовании Положения о деятельности Руководящего комитета Министерства иностранных дел по защите вьетнамских граждан за границей. Сразу после церемонии созывалось первое заседание Руководящего комитета.
  На первом заседании Руководящего комитета по защите вьетнамских граждан за границей. Фото: МИД  

Присутствовали представители руководителей соответствующих подразделений МИД и послы Вьетнама в странах: России, Украины, Польши, Румынии, Венгрии, Словакии.

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон подписал Решение о создании Руководящего комитета по защите граждан и обнародовании Положения о деятельности в контексте все более сложной защиты вьетнамских граждан и юридических лиц за рубежом, непредсказуемых событий, таких как российско-украинский конфликт, усиливается выводом обманном путем вьетнамских граждан на работу за границей, незаконного проживания, принуждения к труду, нарушения вьетнамских рыбаков и рыболовецких судов в иностранных водах...

Консульский отдел является постоянно действующим органом Руководящего комитета.

На первом заседании Руководящий комитет также обсудил ряд важных вопросов, таких как механизм координации между подразделениями министерства и представительными органами, направления по защите вьетнамских граждан и юридических лиц в контексте возрастающего российско-украинского конфликта и некоторые другие направления работы в ближайшем будущем.

За последнее время было зафиксировано усложнения характера и увеличение количества дел по защите вьетнамских граждан за границей. В начале 2022 г. Министерство иностранных дел и представительства Вьетнама в Украине и соседних странах организовали эвакуацию около 6.000 вьетнамцев, пострадавших от конфликта, из них около 1.600 человек были возвращены во Вьетнам, остальные благополучно эвакуированы в третью страну.


ВИА

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