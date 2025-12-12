МИД: Работа с Оргкомитетом 33-х Игр ЮВА по поводу ошибки в отображении карты Вьетнама

Во второй половине дня 11 декабря, на регулярном брифинге Министерства иностранных дел (МИД), отвечая на вопрос журналиста, касающийся информации о том, что на церемонии открытия 33-х Игр Юго-Восточной Азии (ЮВА), состоявшейся вечером 9 декабря, Оргкомитет страны-хозяйки Таиланда использовал спецэффекты с моделированием карт стран региона, однако при показе карты Вьетнама на изображении отсутствовали архипелаги Хоангша, Чыонгша, а также остров Фукуок, официальный представитель МИД Фам Тху Ханг заявила:

Компетентные органы Вьетнама уже ведут и продолжают вести работу с Оргкомитетом 33-х Игр ЮВА в Таиланде в связи с допущенной ошибкой при отображении карты Вьетнама на церемонии открытия 33-х Игр ЮВА.

В очередной раз Вьетнам подтверждает своё неоспоримое суверенное право на архипелаг Хоангша и архипелаг Чыонгша в соответствии с международным правом.

Также на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о ситуации с вьетнамскими гражданами в районе приграничья Таиланда и Камбоджи, а также о мерах по защите граждан в этом районе, официальный представитель МИД Фам Тху Ханг сообщила:

В связи с ситуацией на границе Камбоджи и Таиланда 9 декабря 2025 года загранучреждения Вьетнама в Камбодже и Таиланде опубликовали рекомендации вьетнамским гражданам взвешенно подходить к поездкам в районы со сложной и нестабильной обстановкой в сфере безопасности и заблаговременно предусмотреть выезд из этих районов для обеспечения безопасности жизни и имущества, а также строго соблюдать правила и указания местных властей и поддерживать связь с загранучреждениями Вьетнама в Камбодже и Таиланде.

Официальный представитель МИД добавила, что, согласно последней информации от загранучреждений Вьетнама в Таиланде и Камбодже, большинство вьетнамских граждан в данном районе было эвакуировано в безопасные места, удалённые от зон столкновений, и следует указаниям местных органов власти.

В условиях складывающейся в настоящее время обстановки МИД провело обмен мнениями с соответствующими компетентными органами для тщательной оценки ситуации и дало указания загранучреждениям Вьетнама в принимающих странах внимательно следить за развитием событий, активно поддерживать тесный контакт с компетентными органами этих стран, а также с ключевыми представителями вьетнамской общины для своевременного получения информации и готовности к реализации необходимых мер по защите граждан.

Для получения поддержки в случае необходимости гражданам рекомендуется обращаться по телефонам «горячей линии» загранучреждений и Единой горячей линии по защите граждан МИД: +84 981848484, +84 965411118; e-mail: baohocongdan@gmail.co.