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НОВОСТИ

МИД работает над визовой проблемой с Германией

Консульский департамент при Министерстве иностранных дел координирует свои действия с соответствующими ведомствами в решении проблемы, связанной с временной приостановкой действия визы Германии в новых паспортах Вьетнама.
  Иллюстративное изображение (Фото: Интернет)  

Консульский департамент при Министерстве иностранных дел координирует свои действия с соответствующими ведомствами в решении проблемы, связанной с временной приостановкой действия визы Германии в новых паспортах Вьетнама.

Департамент сообщил, что 27 июля получил дипломатическую ноту от посольства Германии во Вьетнаме, в которой говорилось, что вьетнамским гражданам, имеющим новые паспорта, не будут выдаваться визы для въезда в Германию по техническим причинам.

Получив информацию, департамент обменялся идеями с Департаментом иммиграции Министерства общественной безопасности, чтобы наметить планы решения этой проблемы.

В тот же день он связался с посольством, предложив, чтобы обе стороны работали вместе, чтобы найти решения технической проблемы, облегчить въезд вьетнамских граждан в Германию, что соответствует стратегическому партнерству между Вьетнамом и Германией. Посольство Вьетнама в Германии также связалось с властями Германии по этому поводу.

Консульский департамент и посольство Вьетнама в Германии будут продолжать координировать свои действия с местными агентствами и немецкими коллегами, чтобы ускорить решение вопроса, говорится в сообщении.

ВИА

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