МИД провел встречу с зарубежной прессой по случаю Нового 2023 года

Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг с послами, главами представительств, культурными и пресс-атташе стран во Вьетнаме. Фото: Лам Кхань/ВИА

На встрече заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг выразила радость встречи после двухлетнего перерыва из-за эпидемии COVID-19. Комментируя ситуацию в мире в 2022 году, Ле Тхи Тху Ханг оценила, что был год с множеством беспрецедентных колебаний. Сложные события в мировой и региональной политико-экономической ситуации, эпидемия COVID-19 и нетрадиционные вызовы безопасности продолжают оставаться препятствиями для развития стран всего мира. Однако мир, сотрудничество и развитие по-прежнему остаются главными тенденциями, отражающими общие пожелания и чаяния международного сообщества в отношении лучшего будущего.



Что касается ситуации во Вьетнаме, Ле Тхи Тху Ханг сказала, что, преодолевая трудности, Вьетнам добился многих важных достижений во всех аспектах, включая социально-экономическое развитие. Под руководством Партии и государства эпидемия COVID-19 в основном взята под контроль, туристическая деятельность восстановлена, экономика открыта, став важными предпосылками для постпандемического восстановления и развития. Рост ВВП Вьетнама в 2022 году оценивается в 8%, что является самым высоким показателем за последние 11 лет.



Дипломатический сектор внес большой вклад в общие достижения Вьетнама. Отношения между Вьетнамом и другими странами, а также международными организациями продолжают укрепляться, прямые дипломатические контакты, как двусторонние, так и многосторонние, особенно на высоком уровне, усиливаются после того, как эпидемия COVID-19 была взята под контроль. Благодаря доверию и поддержке международных друзей Вьетнам стал вице-председателем 77-й Генеральной Ассамблеи ООН и членом Совета ООН по правам человека на срок 2023–2025 годов. Успех в вакцинной дипломатии превзошел все ожидания, помогая Вьетнаму стать одной из шести стран с самым высоким уровнем охвата вакцинацией в мире.

Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг поздравляет делегатов с наступающим 2023 годом. Фото: Лам Кхань/ВИА







