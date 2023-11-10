МИД призывает граждан Вьетнама немедленно покинуть Израиль и Мьянму

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С другой стороны председатель Комитета НС по экономическим вопросам Ву Хонг Тхань сообщил, что в ходе подготовки и внесения корректировок в проект постановления некоторые депутаты посчитали, что в сложившейся ситуации цель роста ВВП в 6,0-6,5% является относительно высокой, и рекомендовали снизить цель до 5 - 6%.
Однако он отметил, что целевой показатель роста ВВП установлен на основе анализа и прогноза внутренней и международной ситуации с учетом преимуществ и трудностей в 2024 году, а также с учетом задач и целевых показателей, поставленных в пятилетнем плане социально-экономического развития.
В постановлении также поставлена задача по ускорению скорости, обеспечению качества строительства проектов скоростных автомагистралей, стремясь построить более 3.000 км скоростных дорог к 2025 году.
Национальное собрание также требует сосредоточить внимание на развитии высококачественных человеческих ресурсов, связанных с продвижением научных исследований, разработкой и применением технологий, а также продвижением инноваций и стартапа.
Законодательный орган указал на задание быстрой и эффективной реализации плана реформы политики заработной платы с 1 июля 2024 года в соответствии с Постановлением № 27-NQ/TW о реформе политики заработной платы для государственных служащих, вооруженных сил и работников в предприятиях.
Будет также развивать социальное жилье и жилье для рабочих, быстро и эффективно реализовать проект по строительству не менее 1 млн квартир социального жилья для малообеспеченных слоев населения и работников индустриальных парков в период 2021-2030 гг.
Постановка высоких целей также свидетельствует о решимости правительства, обеспечивая при этом гибкость и гармонию между целями, сказал чиновник.