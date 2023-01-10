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МИД: подтвердить силу солидарности, диалога и сотрудничества АСЕАН
На встрече министр иностранных дел Буй Тхань Шон высоко оценил активное участие и вклад министерств и секторов в сотрудничество АСЕАН в 2022 году.
Заместитель министра иностранных дел До Хунг Виет сказал, что в 2022 году для АСЕАН были поставлены серьезные вызовы, как внутренние, так и внешние. Синергетическое воздействие пандемии COVID-19, российско-украинского конфликта и жесткой стратегической конкуренции вызвало множество трудностей, что делает процесс восстановления после эпидемии все еще неуверенным и неравномерным.
Ситуация во многих горячих точках, таких как Мьянма, Восточное море, Корейский полуостров, Тайваньский пролив, наряду с нетрадиционными вызовами, бросает вызов единству, центральной роли и авторитету АСЕАН.
В этом контексте, твердо придерживаясь темы «АСЕАН действует: совместно реагировать на вызовы», АСЕАН преодолела трудности силой солидарности, взаимопомощи, ответственности и единого голоса по региональным и глобальным вопросам.
Экономика региона представляет собой яркое пятно с положительными темпами роста более 5%. АСЕАН установила всеобъемлющее стратегическое партнерство с США и Индией, в принципе согласился улучшить отношения с Канадой.
За последний год Вьетнам успешно провел много важных мероприятий, способствуя общим усилиям всей АСЕАН по возобновлению траектории сотрудничества, таких как 25-е совещание командующих армией АСЕАН, Юридический форум АСЕАН 2022, Конференция Глав АСЕАН по вопросам государственной службы, Встреча министров образования АСЕАН, содействовал созданию Центра АСЕАН по реагированию на чрезвычайные ситуации (ACPHEED)…
Делегаты предложили усовершенствовать механизм координации, своевременного и беспрепятственного обмена информацией между министерствами и секторами с целью дальнейшего повышения качества и эффективности участия Вьетнама в ближайшее время, продолжая укреплять имидж Вьетнама в АСЕАН.