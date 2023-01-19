НОВОСТИ
МИД определил приоритеты экономической дипломатии на 2023 год
Это одно из направлений экономической дипломатии, установленных МИД на 2023 год для содействия достижению социально-экономических целей, сказал чиновник в интервью, данном прессе по случаю Лунного Нового года.
Он добавил, что министерство продолжит последовательно проводить внешнюю политику независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации отношений, активной международной интеграции, максимально используя новое положение и потенциал страны.
По словам министра, дипломатическая деятельность лидеров партии, государства, правительства и НС будет активизирована, при этом высшие приоритеты будут отданы эффективному и прагматичному развитию экономического сотрудничества.
МИД также будет работать над диверсификацией экспортных рынков, продуктов и цепочек поставок; привлекать высококачественные инвестиции и ресурсы для обеспечения «зеленого» перехода и устойчивого развития; и устранить узкие места в экономических связях между Вьетнамом и его ключевыми партнерами.
Министр Шон также рассказал об использовании 15 соглашений о свободной торговле, участником которых является Вьетнам, и расширении возможностей анализа и прогнозирования для поддержки социально-экономического управления правительства, заявив, что министерство предложит правительству создать рабочие группы по конкретным, срочным вопросам.
Рассматривая экономическую дипломатию в 2022 году, министр Шон сказал, что министерство координировало свои действия с другими министерствами, ведомствами и местными органами для конкретизации соответствующих руководящих принципов, установленных на 13-м всевьетнамском съезде партии, и предложило Секретариату ЦК партии издать директиву № 15-CT/TW по экономической дипломатии.
Сектор сыграл роль в углублении отношений со странами, особенно в сфере экономики, торговли и инвестиций, сказал он, подчеркнув, что экономическое сотрудничество было поставлено в центр дипломатической деятельности на всех уровнях, что дало прагматические результаты с подписанием 150 документов.
Это также способствовало ускорению международной экономической интеграции и оптимизации внешних ресурсов для национального развития, особенно «зеленого» финансирования, энергетического перехода и высоких технологий.
С целью поставить людей, населенные пункты и предприятия в центр, министерство организовало 70 мероприятий по налаживанию связей между населенными пунктами и партнерами и помогло в подписании более 40 документов о международном сотрудничестве.
Что касается общей деятельности министерства в прошлом году, министр Шон сказал, что с учетом быстрых, сложных и беспрецедентных изменений в глобальной ситуации министерство укрепило свой прогнозный и консультационный потенциал, а также свою гибкость, активность и устойчивость в новой ситуации.
По словам министра, в этом году ключевые лидеры провели около 70 дипломатических мероприятий, из которых 34 были личными, при этом 19 иностранных делегаций встретили во Вьетнаме.
Он добавил, что в условиях украинско-российского конфликта министерство координировало свои действия с соответствующими ведомствами для обеспечения национальных интересов и защиты пострадавших вьетнамских граждан, одновременно способствуя международным усилиям по оказанию помощи гражданскому населению в пострадавших от конфликта районах.