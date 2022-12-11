Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

МИД: Необходимо работать вместе и активно способствовать поддержанию мира и стабильности на море

Конвенция всегда служит всеобъемлющей и полной международно-правовой базой, правовой основой всей деятельности по управлению и использованию морей и океанов. 10 декабря 2022 г., отвечая на вопрос о комментариях Вьетнама по случаю 40-летия Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., заместитель официального представителя министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг подтвердила: рождение Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. – «Конституция по морям и океанам» – важное событие, имеющее большое значение для прогрессивного развития международного права в целом и международного морского права в частности.

На протяжении 40 лет Конвенция всегда служит всеобъемлющей и полной международно-правовой базой, правовой основой всей деятельности по управлению и использованию морей и океанов.

Уважая верховенство права, являясь ответственным членом международного сообщества и активным участником Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, Вьетнам всегда поддерживает принципы, цели и принципы Конвенции, строго соблюдает Конвенцию, постоянно разрешает споры на море мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию, активно участвует во многих инициативах и вносит вклад в деятельность в рамках учреждений, созданных в соответствии с Конвенцией, признанных международным сообществом.

В то же время Вьетнам также совершенствует свою правовую систему в сфере управления и использования моря на основе соответствия Конвенции, содействует международному сотрудничеству на море на основе положений Конвенции и Целей устойчивого развития ООН 2015 года.

По этому поводу Вьетнам подчеркнул, что странам необходимо продолжать уважать и полностью выполнять свои обязательства по Конвенции и международному праву, работать вместе и вносить активный и практический вклад в поддержание мира, стабильности, правопорядка на море, безопасности и свободы судоходства и полетов, а также способствовать устойчивому развитию морей и океанов.

ВИА

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