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МИД: Необходимо работать вместе и активно способствовать поддержанию мира и стабильности на море
На протяжении 40 лет Конвенция всегда служит всеобъемлющей и полной международно-правовой базой, правовой основой всей деятельности по управлению и использованию морей и океанов.
Уважая верховенство права, являясь ответственным членом международного сообщества и активным участником Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, Вьетнам всегда поддерживает принципы, цели и принципы Конвенции, строго соблюдает Конвенцию, постоянно разрешает споры на море мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию, активно участвует во многих инициативах и вносит вклад в деятельность в рамках учреждений, созданных в соответствии с Конвенцией, признанных международным сообществом.
В то же время Вьетнам также совершенствует свою правовую систему в сфере управления и использования моря на основе соответствия Конвенции, содействует международному сотрудничеству на море на основе положений Конвенции и Целей устойчивого развития ООН 2015 года.
По этому поводу Вьетнам подчеркнул, что странам необходимо продолжать уважать и полностью выполнять свои обязательства по Конвенции и международному праву, работать вместе и вносить активный и практический вклад в поддержание мира, стабильности, правопорядка на море, безопасности и свободы судоходства и полетов, а также способствовать устойчивому развитию морей и океанов.