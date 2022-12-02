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МИД: Вьетнам требует Тайваня отменить незаконные учения в водах Чыонгша
Отвечая на запрос репортеров о реакции Вьетнама на акт Тайваня, официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг заявила, что движение Тайваня серьезно нарушает территориальный суверенитет Вьетнама над Чыонгша, угрожает мир, стабильность, и безопасность навигации, вызывает напряженность, и усложняет ситуацию в Восточном море.
Чиновник добавила, что Вьетнам решительно протестовал и попросил Тайвань отменить вышеупомянутую незаконную деятельность и не повторил такое же нарушение.