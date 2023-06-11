Báo Ảnh Việt Nam

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МИД: Вьетнам имеет достаточные основания утверждать свой суверенитет над Чыонгша и Хоангша

Суверенитет, суверенное право и юрисдикция над морями государства, созданного в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), а также законные права и интересы прибрежных стран, включая Вьетнам, должны пользоваться уважением.
  Фам Тху Ханг во время пресс-конференции МИДа. Фото: ВИА  
Так подтвердила официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг 10 июня 2023 г. в ответ на вопрос корреспондента, связанный с заявлением пресс-секретаря МИД КНР от 6 июня 2023 г. о деятельности исследовательской группы кораблей Сян Ян Хун 10.

Она подчеркнула, что Вьетнам имеет достаточно правовых оснований и исторических свидетельств, чтобы подтвердить свой суверенитет над Чыонгша (Спратли) и Хоангша (Парасельскими островами).

Правовой статус островов Чыонгша, а также их образований были четко определены в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.

Суверенитет, суверенное право и юрисдикция над морями государства, созданного в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), а также законные права и интересы прибрежных стран, включая Вьетнам, должны пользоваться уважением.

Такое отношение является проявлением ответственного, конструктивного и практического вклада соответствующих стран в мир, стабильность, сотрудничество и верховенство закона в регионе, включая в Восточном море.

ВИА/ИЖВ

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