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МИД: Вьетнам имеет достаточные основания утверждать свой суверенитет над Чыонгша и Хоангша
Она подчеркнула, что Вьетнам имеет достаточно правовых оснований и исторических свидетельств, чтобы подтвердить свой суверенитет над Чыонгша (Спратли) и Хоангша (Парасельскими островами).
Правовой статус островов Чыонгша, а также их образований были четко определены в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.
Суверенитет, суверенное право и юрисдикция над морями государства, созданного в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), а также законные права и интересы прибрежных стран, включая Вьетнам, должны пользоваться уважением.
Такое отношение является проявлением ответственного, конструктивного и практического вклада соответствующих стран в мир, стабильность, сотрудничество и верховенство закона в регионе, включая в Восточном море.