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МИД: Вьетнам всегда придает большое значение обеспечению продовольственной безопасности
«Как ответственный член Организации Объединенных Наций и международного сообщества, Вьетнам всегда готов координировать и делиться опытом в области продовольственной безопасности и надеется, что страны будут укреплять международное сотрудничество, ответственно участвовать в решении этого вопроса», — сказала официальный представитель МИД Ле Тхи Тху Ханг.
Согласно статистике, Вьетнам ежегодно производит от 41 до 43 млн тонн риса и около 6,5 млн тонн мяса всех видов, обеспечивая внутренние потребления. В то же время, как ведущий экспортер сельскохозяйственной продукции в мире, Вьетнам также внес очень важный вклад в совместные усилия по решению глобальных проблем продовольственной безопасности. Согласно статистике Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей, за первые 10 месяцев 2022 года общий импортно-экспортный оборот продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства достиг около 82,1 млрд долларов США, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. .
* Также на очередной пресс-конференции в Министерстве иностранных дел официальный представитель Ле Тхи Тху Ханг сообщила, что в небе столицы Ханоя ВВС Вьетнама проводят некоторые мероприятия по подготовке к открытию выставки национальной обороны в декабре 2022 года.
Ожидается, что Вьетнамская международная оборонная выставка 2022, организованная Министерством национальной обороны Вьетнама, пройдет в аэропорту Жалам в Ханое с 8 по 10 декабря.