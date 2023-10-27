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НОВОСТИ

МИД: Вьетнамские граждане в Израиле находятся в безопасности

Вьетнамские граждане в Израиле находятся в безопасности на фоне сложных событий на Ближнем Востоке, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг.
  Официальный представитель Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг ответила на вопросы отечественных и международных журналистов. Фото: ВИА  
На очередной пресс-конференции министерства 26 октября Фам Тху Ханг заявила, что посольство Вьетнама в Израиле поддерживает регулярные и тесные контакты с представителями вьетнамской общины в зонах боевых действий для постоянного обновления информации, и попросило местные власти обеспечить безопасность вьетнамских граждан при подготовке необходимые меры защиты граждан.

С начала конфликта МИД поручил представительствам Вьетнама в Израиле, Саудовской Аравии, Египте и Палестине внимательно следить за ситуацией в зоне конфликта, регулярно обновлять информацию о вьетнамских гражданах и работать с соответствующими властям страны пребывания и Вьетнама по осуществлению мер по защите граждан, поддерживать и обеспечивать безопасность вьетнамских граждан в необходимых случаях, сказала она.

Министерство иностранных дел советует вьетнамским гражданам избегать поездок в Израиль без необходимости, подчеркнула она, отметив, что те, кто находится в Израиле, должны подготовиться к эвакуации в третью страну или обратно на родину.

Кроме того, гражданам следует обновлять информацию от местных властей и посольства Вьетнама в Израиле, внимательно следя за предупреждениями Министерства иностранных дел, чтобы иметь своевременную реакцию, добавила Фам Тху Ханг.

ВИА/ИЖВ

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