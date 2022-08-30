МИД Вьетнама и Кубы провели седьмую политическую консультацию

Первый заместитель министра иностранных дел Кубы Херардо Пеньяльвер Порталь находится с официальным визитом во Вьетнаме с 28 августа по 1 сентября по приглашению Министерства иностранных дел Вьетнама для проведения седьмой политической консультации между двумя министерствами иностранных дел.

На седьмом политическом совещании 29 августа заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ха Ким Нгок еще раз выразил сочувствие и солидарность с партией, государством и народом Кубы в связи с огромными потерями, причиненными взрывом нефтехранилища в Матансасе 5 августа.

Ха Ким Нгок поблагодарил Кубу за своевременную и эффективную поддержку и сотрудничество Вьетнама в борьбе с COVID-19. Он подтвердил последовательную позицию Вьетнама в отношении солидарности с Кубой и призвал к прекращению блокады и одностороннего эмбарго в отношении этой латиноамериканской страны.

Он также проинформировал кубинского руководителя об экономическом росте и социальном обеспечении во Вьетнаме после пандемии.

Порталь передал привет от лидеров партии, государства и правительства Кубы вьетнамским коллегам.

Куба всегда высоко ценит и желает дальнейшего углубления своих особых традиционных отношений и всестороннего сотрудничества с Вьетнамом, сказал он.

Он проинформировал заместителя министра иностранных дел Ха Ким Нгока о социально-экономической модели Кубы и ответах на трудности, вызванные блокадой и пандемией COVID-19.

Обе стороны рассмотрели области сотрудничества между двумя странами и министерствами и договорились о мерах и направлениях углубления их особых отношений в ближайшем будущем.

Они договорились продолжить тесное сотрудничество по подготовке визитов и встреч на высоком уровне, эффективно поддерживать эффективность механизмов, связанных с теоретическим семинаром между двумя Партиями, Межправительственной комиссией по экономическому, научно-техническому сотрудничеству, диалогом по оборонной политике, и политическими консультациями между двумя министерствами иностранных дел.

Они пообещали расширить обмены между министерствами, секторами и бизнес-сообществами, активизировать торговлю и инвестиции в областях, представляющих общий интерес, таких как продовольствие, образование, здравоохранение, наука, культура, спорт и туризм.

По региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес, они также договорились продолжать консультации и предлагать взаимную поддержку в международных организациях и многосторонних форумах, членами которых являются как Вьетнам, так и Куба, особенно в Организации Объединенных Наций и Движении неприсоединивщихся стран.

По итогам мероприятия был подписан план политических консультаций на период 2023-2025 гг.

Ранее кубинская делегация встретилась с председателем Союза организаций дружбы Вьетнама Нгуен Фыонг Нга и членами Ассоциации дружбы Вьетнам-Куба.

Они почтили память президента Хо Ши Мина у его Мавзолея и возложили венок к памятнику кубинскому национальному герою Хосе Марти в Ханое.