НОВОСТИ
МИД Вьетнама: Готовность к мерам по защите граждан Вьетнама в Непале и Катаре
Согласно информации Посольства Вьетнама в Индии, аккредитованного в Непале, по состоянию на вечер 11 сентября не поступало сообщений о том, что граждане Вьетнама пострадали в результате протестных акций в Непале.
В связи с последними событиями в Непале, МИД рекомендует гражданам Вьетнама, находящимся на территории Непала: ограничить выходы из дома, избегать районов, где проходят демонстрации и беспорядки, особенно в столице Катманду и других местах с повышенным риском для безопасности; регулярно следить за ситуацией через авторитетные СМИ страны пребывания и сайт Посольства Вьетнама в Индии, аккредитованного в Непале.
Также на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о реакции Вьетнама на недавние авиаудары Израиля по силам ХАМАС в столице Катара — Дохе, и мерах по защите граждан в регионе Ближнего Востока, официальный представитель МИД Фам Тху Ханг заявила:
“Вьетнам осуждает применение силы, нарушение норм международного права и Устава ООН, а также посягательство на суверенитет и территориальную целостность государств”.
По словам официального представителя МИД, сразу после инцидента Посольство Вьетнама в Катаре оперативно связалось с компетентными органами страны пребывания для проверки информации, а также установило контакт с вьетнамской диаспорой в Катаре для уточнения ситуации.