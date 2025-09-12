Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

МИД Вьетнама: Готовность к мерам по защите граждан Вьетнама в Непале и Катаре

Во второй половине дня 11 сентября, на регулярной пресс-конференции МИД, отвечая на вопрос журналиста о ситуации с гражданами Вьетнама в Непале, официальный представитель МИД Фам Тху Ханг сообщила, что в настоящее время в Непале находится около 250 граждан Вьетнама.
  Официальный представитель МИД Фам Тху Ханг провела пресс-конференцию. Фото: ВИА  
По словам официального представителя МИД, в связи с последними событиями в Непале, Министерство иностранных дел поручило Посольству Вьетнама в Индии, которое одновременно аккредитовано в Непале, внимательно следить за ситуацией и оперативно работать с компетентными органами страны пребывания для выяснения информации, оценки возможных рисков для граждан Вьетнама, а также добиваться обеспечения их безопасности.

Согласно информации Посольства Вьетнама в Индии, аккредитованного в Непале, по состоянию на вечер 11 сентября не поступало сообщений о том, что граждане Вьетнама пострадали в результате протестных акций в Непале.

В связи с последними событиями в Непале, МИД рекомендует гражданам Вьетнама, находящимся на территории Непала: ограничить выходы из дома, избегать районов, где проходят демонстрации и беспорядки, особенно в столице Катманду и других местах с повышенным риском для безопасности; регулярно следить за ситуацией через авторитетные СМИ страны пребывания и сайт Посольства Вьетнама в Индии, аккредитованного в Непале.

Также на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о реакции Вьетнама на недавние авиаудары Израиля по силам ХАМАС в столице Катара — Дохе, и мерах по защите граждан в регионе Ближнего Востока, официальный представитель МИД Фам Тху Ханг заявила:

“Вьетнам осуждает применение силы, нарушение норм международного права и Устава ООН, а также посягательство на суверенитет и территориальную целостность государств”.

По словам официального представителя МИД, сразу после инцидента Посольство Вьетнама в Катаре оперативно связалось с компетентными органами страны пребывания для проверки информации, а также установило контакт с вьетнамской диаспорой в Катаре для уточнения ситуации.

ВИА/ИЖВ

