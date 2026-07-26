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НОВОСТИ

МИД Вьетнама: Вьетнам категорически запрещает любые формы принудительного труда

Вьетнам категорически запрещает любые формы принудительного труда и строго соблюдает нормы Международной организации труда (МОТ), международных договоров и соглашений о свободной торговле, участником которых является страна.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг. Фото предоставлено Министерством иностранных дел Вьетнама.
Отвечая 25 июля на вопрос журналистов о реакции Вьетнама на решение Управления торгового представителя США (USTR) ввести новый тариф в размере 12,5% на товары всех экономик, в отношении которых проводится расследование в соответствии с разделом 301, официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг заявила:

Решение USTR не в полной мере отражает реальное положение дел и усилия Вьетнама по предупреждению, сокращению и искоренению принудительного труда, включая запрет на импорт продукции, произведённой с использованием принудительного труда.

Вьетнам категорически запрещает любые формы принудительного труда и строго соблюдает нормы Международной организации труда (МОТ), международных договоров и соглашений о свободной торговле, участником которых является страна.

22 июля 2026 года правительство Вьетнама приняло Постановление № 292/2026/NĐ-CP, которым запрещается импорт товаров, полностью или частично добытых, произведённых либо изготовленных с использованием принудительного труда.

Вьетнам намерен продолжить диалог и взаимодействие с американской стороной в конструктивном и партнёрском духе, призывая США всесторонне оценить уже реализованные Вьетнамом меры и соответственно скорректировать уровень тарифов, применяемых к вьетнамским товарам, с учётом реальной ситуации, а также усилий страны по совершенствованию законодательства и обеспечению его эффективного исполнения.

ИЖВ/ВИА

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