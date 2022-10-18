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Механизмы, необходимые для включения предприятий в национальные научно-технические программы
Он дал рекомендацию на конференции, проведенной в Ханое 17 октября Министерством науки и технологий (МНТ) для запуска национальных научно-технических программ на 2021-2025 гг.
Вице-премьер поручил усилить публичность, прозрачность и подотчетность в научно-исследовательской деятельности.
В дальнейшем он поручил министерству ускорить реализацию национальных научно-технических программ на 2021-2025 гг. и обеспечить их качество в соответствии с нормативными документами.
МНТ также необходимо организовать сильные исследовательские группы для этих программ и постепенно решать управленческие и финансовые вопросы в секторе, добавил вице-премьер.
Что касается гуманитарных и социальных наук, вице-премьер Ву Дык Дам запросил соответствующие исследовательские программы, чтобы дать конкретные рекомендации и продвигать исследования в области культуры.
На конференции министр науки и технологий Хуинь Тхань Дат заявил, что министерство реструктурировало национальные научно-технические программы на 2021-2025 гг. с перспективой до 2030 года.
Реструктуризация проводилась в соответствии со стратегией социально-экономического развития на 2021–2030 гг. и руководящей точкой зрения, согласно которой предприятия находятся в центре внимания, а научно-исследовательские институты и университеты считаются сильными субъектами исследований.
МНТ также уделяет внимание привлечению социальных ресурсов, в частности средств предприятий, на научно-технические исследования, разработки, трансферт технологий и инновации, добавил министр.