Метро Ханоя увеличивает количество рейсов и призывает пассажиров к цивилизованному и безопасному поведению в праздничные дни 2 сентября

Компания с ограниченной ответственностью «Железные дороги Ханоя» (Hanoi Metro) рекомендовала пассажирам приобретать билеты сразу в оба направления — туда и обратно, чтобы сэкономить время и избежать необходимости многократно стоять в очереди. 25 августа, с целью обеспечения безопасности и наилучшего опыта для пассажиров, пользующихся метрополитеном в дни проведения парадов и шествий по случаю 80-летия успешной Августовской революции и Дня независимости 2 сентября, компания рекомендовала строго следовать указаниям сотрудников станций, особенно при очередях у билетных касс и при посадке в поезда; ни в коем случае не толкаться и не создавать опасность для себя и окружающих.

Что касается личной гигиены, пассажирам рекомендуется пользоваться туалетами сразу после выхода из поезда, до выхода из зоны контроля билетов, поскольку количество общественных туалетов возле станций пока ограничено. На линии городского метро 3.1 «Нон – Вокзал Ханоя» туалеты расположены внутри станций, а также в общественных зонах вокруг станций. На станции Каужей пассажиры могут воспользоваться туалетами в Университете транспорта и связи.

Компания также сообщила, что в пиковые дни, когда жители участвуют в репетициях и парадах в преддверии Национального праздника, Hanoi Metro зафиксировала рекордные показатели перевозок на двух действующих линиях.

Так, 24 августа, во второй день репетиции парада, с 5:30 до 24:00 метро Ханоя перевезло почти 200 000 пассажиров по всей сети. В частности, линия городского метро 2А «Катлинь – Хадонг» обслужила более 146 000 пассажиров, установив новый рекорд. Линия метро 3.1 «Нон –Вокзал Ханоя» перевезла свыше 50 000 пассажиров. Ранее, 21 августа, в первый день репетиции, линия 2А увеличила пассажиропоток более чем на 36 000 человек, а линия 3.1 — более чем на 20 000 человек.

По словам представителей компании, эти впечатляющие результаты свидетельствуют о неустанных усилиях всего коллектива сотрудников, а также о доверии и поддержке жителей столицы и туристов к современному и экологически чистому виду общественного транспорта. Hanoi Metro продолжит совершенствовать качество обслуживания и будет рядом с жителями столицы в дни важнейших событий и национальных праздников.

Для удовлетворения резко возросшего спроса на перевозки компания заранее увеличила частоту движения поездов, продлила часы работы, а также организовала маршрутизацию пассажиропотоков на ключевых станциях. Руководство Hanoi Metro непосредственно присутствовало на месте, координируя работу сотрудников и обеспечивая безопасное, бесперебойное и цивилизованное обслуживание.

ИЖВ/ВИА

