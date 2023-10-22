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Месяц действий «за бедных»: Преодоление обстоятельств, чтобы не скатиться обратно в бедность
Однако, по данным Министерства труда, инвалидов войны и социальных дел, люди легко повторно впадают в нищету, особенно в горных районах и районах проживания этнических меньшинств.
В отчете министерства, опубликованном во второй половине 2022 года, говорится, что результаты сокращения бедности во Вьетнаме не являются действительно устойчивыми, и риск возврата в бедность по-прежнему высок. В частности, среди этнических меньшинств до 20% домохозяйств, вырвавшихся из бедности в 2016 году, снова оказались в бедности в 2018 году, однако среди киньско-китайской группы этот показатель составил лишь 7,6%.
В период 2021–2025 годов общий капитал Национальной целевой программы по сокращению бедности составляет 28 триллионов донгов.
На вопрос: бедным нужна «удочка» или «рыба», ответ будет очевиден: этносам нужно и то, и другое, но «удочки» играют более важную роль. А образование в целом, включая профессиональную подготовку, является наиболее эффективной «удочкой», прочной основой для устойчивого выхода из бедности.
По данным Министерства труда, инвалидов войны и социальной защиты, в период 2016-2020 годов 38% домохозяйств вырвались из бедности и 53% семей стали зажиточными после получения краткосрочной поддержки для профессиональной подготовки, 90% людей, получивших профессиональное обучение на уровне техникума, нашли стабильную работу, хороший доход и устойчиво вышли из бедности.
В Национальной целевой программе устойчивого сокращения бедности на период 2021-2025 годов содержание профессионального обучения и создания рабочих мест оформлено в виде отдельного проекта, проекта № 4, с целями, дорожными картами и конкретными показателями.
Всемирный банк (ВБ) и Международная организация труда (МОТ) рекомендуют Вьетнаму сделать производительность и трудовые навыки основными столпами сокращения бедности и устойчивого развития, но к этому необходимо профессиональное обучение в техникумах. Потому что формальная квалификация станет основой, которая поможет бедным выйти из бедности и официально оформит неформальную занятость.
Уровень многомерной бедности домохозяйств имеет сильную корреляцию с уровнем образования главы семьей, это уровень в семьях, где у главы есть высшее образование и он составляет 1%, но в семьях, где главы не окончили даже начальную школу, уровень составляет до 26,6%.
Премьер-министр Вьетнама издал Директиву № 24/CT-TTg от 28 мая 2020 года о содействии развитию квалифицированных человеческих ресурсов, способствующему повышению производительности труда и повышению национальной конкурентоспособности.
Соответственно, Вьетнам стремится к 2030 году приблизить профессиональное образование к уровню стран АСЕАН-4 (включая Индонезию, Малайзию, Таиланд и Филиппины), а к 2045 году — к уровню стран «Большой двадцатки». Это эффективный способ навсегде попрощаться с бедностью.