Месяц действий ради окружающей среды: объединение усилий для сохранения экосистем водно-болотных угодий

По данным Главного управления окружающей среды (Министерство природных ресурсов и окружающей среды), Вьетнам имеет почти 12 млн. га водно-болотных угодий, не считая площади сезонно затопляемых рек и ручьев, горячих водоемов и минеральных вод, что составляет около 37% от общей площади природных земель по всей стране. В том числе дельта реки Меконг является регионом, имеющим самую большую площадь водно-болотных угодий в стране.

* Место обитания множества своеобразных существ

В настоящее время в дельте Меконга насчитывается 4 Рамсарских угодья – водно-болотные угодья международного значения, а именно: Национальный парк мыса Камау (провинция Камау), Национальный парк У Минь Тхыонг (Киенжанг) и заповедник водно-болотных угодий Лангшен (Лонган), Национальный парк «Чам-чим» (Донгтхап).

Национальный парк мыса Камау признан ЮНЕСКО Всемирным биосферным заповедником «Мыс Камау», а Секретариат Рамсарской конвенции (Конвенция о водно-болотных угодьях) признан Рамсарским угодьем.

Он имеет общую природную площадь более 41.860 га, из которых на материковую часть приходится более 15.260 га, а на морскую часть – 26.600 га.

Климат прибрежной зоны жаркий и влажный, дождливый, а переплетенные каналы и приливно-отливный режим - смешанные потоки создали для Национального парка мыса Камау уникальную мангровую экосистему, где обитает множество своеобразных существ с высоким биоразнообразием.

По данным Совета директоров национального парка мыса Камау, экосистема мангровых зарослей в парке отличается высоким биоразнообразием, флора естественного возобновления... В парке обитает множество видов животных, например, зарегистрировано более 100 видов птиц, млекопитающих 28 видов и более 40 видов рептилий класса земноводных, 39 видов рыб. В парке много редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, занесенных в Красную книгу Вьетнама и мира, таких как:макака, ка ку, сероногий пеликан, баклан, длинноногий гиббон, гиангсен, белогорлый журавль.

Национальный парк Чам-чим в уезде Тамнонг, провинция Донгтхап, признан Рамсарским угодьем. Это место площадью 7.300 га с разнообразными экосистемами считается миниатюрным Донг Тхап Мыой с полной экосистемой водно-болотных угодий.

В парке зарегистрировано около 130 видов растений, сформированных по типичным типам сообществ. В парке также обитает более 250 видов водоплавающих птиц, множество видов пресноводных рыб. В том числе, многие редкие и ценные виды птиц, такие как желтые журавли, пеликаны, старые журавли и особенно красные журавли – виды, занесенные во Всемирную Красную книгу, нуждающиеся в охране, поскольку им грозит исчезновение.

Аналогичным образом, Рамсарская зона — заповедник водно-болотных угодий Лангшен в уезде Танхынг провинции Лонган является одним из типичных примеров экосистемы водно-болотных угодий Донг Тхап Мыой с сезонно затопляемыми пастбищами. Здесь насчитывается более 150 видов растений, множество видов позвоночных, некоторые из которых занесены в Красные книги Вьетнама и мира.

Национальный парк У Минь Тхыонг (уезд У Минь Тхыонг, провинция Киенжанг) имеет площадь более 21.000 га отличается лесной экосистемой мелалеуки на торфяных землях, где обитают сотни видов диких животных, включая птиц, животных, земноводных, рыб, насекомых и многих других водных видов.

* Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия

В целях сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и экосистемных услуг на водно-болотных угодьях, содействия социально-экономическому развитию, реагированию на изменение климата в воде водно-болотных угодий было проведено множество мероприятий по сохранению и восстановлению экосистем.

По словам директора Национального парка мыса Камау Ле Ван Зунга, для сохранения биоразнообразия, создания и пилотирования моделей сохранения, устойчивого использования ресурсов мангровых зарослей, продвижения экономических ценностей и функций экосистем водно-болотных угодий, парк сотрудничает со многими организациями и подразделениями, такими как Организация по международному сотрудничеству в целях развития Швеции, Международный союз охраны природы во Вьетнаме, для поддержки инвестиций в строительство, создания пилотной модели развития экотуризма на базе сообщества с участием 10 домохозяйств.

Национальный парк мыса Камау координирует свои действия с организациями и домохозяйствами для создания и реализации ряда подходящих планов аквакультуры для эффективного использования водных ресурсов, в то же время создавая изюминку для посещения морских путей туристами.

Парк также сотрудничает с Международной организацией охраны природы во Вьетнаме для реализации проекта восстановления мангровых зарослей с целью зонирования и содействия восстановлению 150 га естественного леса на илистых отмелях, а также реализации программы экологического образования, повышения осведомленности о защите лесов, минимизации отходов океана, предложения решений для улучшения условий жизни людей в лесах национального парка.

Руководители Народного комитета провинции Донгтхап заявили, что провинция придает особое значение сохранению и развитию биоразнообразия водно-болотных угодий. Национальный парк Чам-чим активно сохраняет типичную водно-болотную экосистему региона Донг Тхап Мыой, сохраняет биологические генетические ресурсы, особенно редкие виды, такие как красные журавли, белокрылые лебеди...

Пропаганда сохранения биоразнообразия интегрируется с пропагандой охраны окружающей среды и реагирования на изменение климата, создавая большой консенсус среди сообществ населения в буферных зонах национального парка...