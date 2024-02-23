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Меры по развитию вьетнамско-бельгийского сотрудничества
Выступая на мероприятии, посол Вьетнама в Бельгии Нгуен Ван Тхао отметил потенциал сотрудничества между двумя странами в шести ключевых областях, включая морскую логистику, современное сельское хозяйство, зеленую энергетику, здравоохранение и медицину, подготовку кадров и обмен между людьми.
В 2022 году двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Бельгией вырос почти на 60 %, в том числе благодаря экспорту Бельгией вакцин и медицинских товаров во Вьетнам. Это свидетельствует о большом потенциале сотрудничества не только между двумя странами, но и между Бельгией и АСЕАН благодаря геоэкономическому положению Вьетнама как региональных ворот, особенно когда во Вьетнаме и регионе растет спрос на высококачественные медицинские товары и услуги.
Вьетнам и Бельгия также могут сотрудничать в развитии солнечной энергетики, ветроэнергетики и гидроэнергетических проектов, обмениваясь опытом и технологиями, добавил он.
По его словам, укрепление контактов между людьми двух стран посредством культурных, туристических и академических обменов создаст возможности для углубления взаимопонимания, укрепления отношений и создания прочной основы для всестороннего сотрудничества между двумя странами.
Первый вице-президент Сената Бельгии и председатель Бельгийско-вьетнамского альянса Андрис Гриффруа подчеркнул, что отношения между Вьетнамом и Бельгией являются особыми, построенными на фундаменте уважения, доверия и взаимных интересов.
Он отметил значительные достижения в расширении и укреплении двусторонних отношений, особенно в области экономики, торговли и инвестиций. Визиты высокопоставленных делегаций двух стран в прошлом году являются наглядным свидетельством постоянно развивающегося бельгийско-вьетнамского сотрудничества, сказал он.
По его словам, Вьетнам и Бельгия имеют много общего и потенциал для сотрудничества в таких областях, как морские порты, сельское хозяйство, зеленая энергетика, здравоохранение, подготовка человеческих ресурсов, поэтому обмен между людьми создаст много новых возможностей для обеих стран.
Гриффруа также подчеркнул важность развития сотрудничества между организациями и предприятиями двух стран и призвал их обмениваться информацией, опытом и технологиями для повышения эффективности сотрудничества.
Он подтвердил, что будет продолжать поддерживать и продвигать отношения сотрудничества между Вьетнамом и Бельгией.
Мероприятие «Знакомство с Вьетнамом» также предоставило возможность представить и продвинуть вьетнамскую сельскохозяйственную продукцию на бельгийском рынке.