НОВОСТИ
Меры по отсрочке и смягчению налогового бремени дают надежду на возобновление экономического роста
Недавно Правительство издало Постановление 12/2023/ND-CP о продлении сроков уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), корпоративного подоходного налога (КПН), налога на доходы физических лиц и арендной платы за землю в 2023 году.
Соответственно, срок уплаты КПН в первом и втором кварталах периода КПН в 2023 году будет продлен. Срок пролонгации составляет 3 месяца, с момента окончания срока уплаты КПН в установленном порядке.
Для НДС, НДФЛ и физических лиц продлевается срок уплаты НДС и НДФЛ, осуществляющих деятельность в указанных отраслях и сферах экономики в пунктах 1, 2 и 3 статьи 3 настоящего Указа.
Представитель компании по производству текстиля и одежды заявил, что по сути, эта отсрочка по уплате налога похожа на краткосрочный кредит с нулевой процентной ставкой для бизнеса.
Благодаря такой своевременной политике поддержки, производственно-хозяйственная деятельность предприятий должна стать «легче» и в скором времени восстановиться.
Наряду с отсрочкой уплаты НДС, корпоративного подоходного налога и арендной платы за землю, Министерство финансов недавно предложило снизить в 2023 году ставку налога на добавленную стоимость на 2% для всех товаров и услуг, облагаемых ставкой налога от 10% до 8%, а также снизить на 20% расчетную ставку НДС для предприятий (в том числе хозяйствующих субъектов и физических лиц) при выставлении счетов-фактур на все товары и услуги, облагаемые НДС в размере 10%. Министерство финансов прогнозирует, что при таком сокращении доходы государственного бюджета сократятся на 35.000 миллиардов донгов.
Г-н Дао Фан Лонг, председатель Вьетнамской ассоциации механических предприятий (VAMI), сказал, что политика и меры поддержки со стороны правительства и министерств были высоко оценены бизнес-сообществом отрасли.
Г-н Лонг также выразил надежду, что вскоре власти смогут рассмотреть вопрос о введении дополнительной политики по снижению НДС, поскольку снижение налога также означает, что рыночная цена товаров снижается в соответствии с суммой налога.
С тех пор это стимулировало потребительский спрос, оказало благотворное влияние на производственные и коммерческие предприятия, повысило занятость и доходы сотрудников. Кроме того, с точки зрения макроэкономики снижение цен поможет контролировать индекс потребительских цен, лучше контролировать инфляцию, стабилизировать экономику... Это шаг, который может принести много выгод одновременно.
Снижение налога затронет десятки тысяч миллиардов донгов доходов государственного бюджета, но эксперты говорят, что в обратном направлении оно может стимулировать потребительский спрос и помочь бизнесу и людям преодолеть трудности.
По словам г-на Дау Ань Туана, заместителя генерального секретаря, главы юридического отдела Вьетнамской конфедерации торговли и промышленности (VCCI), в нынешних сложных условиях политика снижения налога НДС на 2% считается относительно справедливой политикой между государством и предприятиями, и между предприятиями.
Необходимо использование налоговых инструментов стимулирования внутреннего потребления, из которых наиболее эффективным является политика снижения НДС. При снижении налогов и сборов у предприятий будет больше возможностей для сохранения или снижения себестоимости продукции. Доступны не менее эффективные решения. Чего хотят предприятия и люди, так это скорейшего утверждения политики и ее применения на практике.