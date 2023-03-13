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Меры направлены на создание сети высококачественных вьетнамских кофеен

12 марта в провинции Даклак в Центральном Нагорье в рамках 8-го кофейного фестиваля Буанматхуот состоялся семинар по поиску путей создания сети высококачественных вьетнамских кофеен, связанных с экологичным ростом и устойчивым развитием. 12 марта в провинции Даклак в Центральном Нагорье в рамках 8-го кофейного фестиваля Буанматхуот состоялся семинар по поиску путей создания сети высококачественных вьетнамских кофеен, связанных с экологичным ростом и устойчивым развитием.

Согласно отчету, представленному на мероприятии, кофе является одним из ключевых сельскохозяйственных продуктов Вьетнама с общей площадью более 710.000 га и общим объемом производства 1,8 млн. тонн в год. Этот сектор создал рабочие места и обеспечил доход примерно для 2 млн. человек.

В настоящее время Вьетнам является вторым по величине экспортером кофе в мире после Бразилии и занимает первое место по объему экспорта кофе робуста, при этом экспортный оборот превышает 4 млрд. долл. США в прошлом году, что составляет 15% доли мирового рынка. Этот продукт был отправлен по меньшей мере в 85 стран и территорий.

Однако экспортируемый вьетнамский кофе в основном сырой и необработанный, поэтому добавленная стоимость невелика, говорится в отчете, добавляя, что производство в настоящее время сосредоточено на максимальном использовании потенциала и продуктивности кофейных деревьев, не уделяя особого внимания экологичности и устойчивому развитию.

Постоянный заместитель председателя Народного комитета Даклака Нгуен Туан Ха сказал, что экологичное и устойчивое развитие высококачественного кофе считается подходящим направлением для стимулирования и эксплуатации внутреннего и внешнего рынков кофе, что повышает экспортную стоимость и экономические выгоды для производителей.

Он подчеркнул необходимость развивать производство высококачественного кофе, создавать зоны концентрированного сырья с сертификацией и отслеживаемостью, укреплять производственные связи на основе цепочки создания стоимости, привлекать инвестиции в глубокую переработку и находить новые рынки.

На семинаре участники поделились передовым опытом и предложили меры по развитию индустрии высококачественного кофе в сочетании с экологичным ростом и устойчивым развитием.

Иностранные делегаты также поделились информацией о спросе на зарубежных рынках и указали на возможности для вьетнамской кофейной продукции.

ВИА/ИЖВ

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