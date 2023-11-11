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НОВОСТИ

Меры, направленные на ускорение перехода на электромобили

10 ноября в Ханое Министерство транспорта (Минтранс) совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и посольством Японии во Вьетнаме провели конференцию, на которой обсуждались пути ускорения перехода на электромобили.
  Делегаты на конференции. Фото: ВИA  
Открывая мероприятие, заместитель министра транспорта Ле Ань Туан подчеркнул, что изменение климата и загрязнение окружающей среды выбросами транспортных средств являются актуальной проблемой. Он отметил, что многие страны рассматривают использование электромобилей как способ сокращения выбросов парниковых газов и уменьшения загрязнения воздуха.

Он сообщил, что во Вьетнаме премьер-министр утвердил программу действий по переходу к зеленой экономике и сокращению выбросов углерода и метана в транспортном секторе.

Соответственно, к 2040 году Вьетнам прекратит производство, сборку и импорт автомобилей и мотоциклов, использующих ископаемое топливо, а к 2050 году 100% дорожных автомобилей, строительных машин и транспортных средств, участвующих в дорожном движении, будут переведены на транспортные средства, использующие электричество и зеленую энергию.

Фам Хоай Чунг, заместитель директора Института транспорта и стратегии развития Минтранса, отметил, что в настоящее время во Вьетнаме насчитывается более 5 млн. автомобилей, и их количество увеличивается в среднем на 13,3% в год. На сегодняшний день проверку и сертификацию прошли 20.065 электромобилей, произведенных, собранных внутри страны и импортированных из других стран.

Наряду с двумя отечественными компаниями - VinFast и TMT, производящими и собирающими электромобили (EV), многие другие компании представили несколько моделей электромобилей для получения отзывов на рынке перед сборкой во Вьетнаме.

В то же время в стране зарегистрировано 72 млн. мотоциклов с темпом роста 9,3% в год, в том числе около 2 млн. зарегистрированных электромотоциклов, что составляет 2,7%.

Развита сеть зарядных станций, в основном компанией VinFast, насчитывающая более 150 тыс. зарядных портов для электромотоциклов и электромобилей.

Туан отметил, что, как и во многих других странах АСЕАН, во Вьетнаме принят целый ряд мер по стимулированию и поддержке производства и сборки электромобилей, а также их использования. Однако он указал на многочисленные проблемы, с которыми сталкивается транспортный сектор на пути к достижению целей зеленого перехода, включая нехватку зарядных станций и высокую стоимость автомобилей.

Чунг предложил четыре группы мер по поддержке перехода на электромобили, включая стимулирование сборки и импорта автомобилей, поддержку пользователей и развитие инфраструктуры зарядных станций.

Представитель Вьетнамской ассоциации автопроизводителей (VAMA) Дао Конг Куйет отметил, что наряду с высокой себестоимостью производства цены на электромобили все еще выше, чем на бензиновые, что создает трудности как для автопроизводителей, так и для пользователей. Представитель VAMA считает, что для предотвращения нарушений на рынке необходим сбалансированный и гармоничный подход к переходу на электромобили и автомобили, работающие на зеленой энергии.

Патрик Хаверман, заместитель постоянного представителя ПРООН во Вьетнаме, подчеркнул, что у Вьетнама есть большие шансы для развития внутреннего производства электромобилей. Он посоветовал стране ускорить реализацию основополагающих мер политики, таких как развитие систем зарядных станций, ужесточение норм выбросов и регулирование целевых показателей продаж для ряда производителей электромобилей. По его словам, достижению поставленных целей во Вьетнаме может способствовать и краткосрочная политика, например, связанная с парковкой.

Хаверман подчеркнул необходимость снижения стоимости электромобилей путем оказания финансовой поддержки как потребителям, так и предприятиям в виде снижения налогов или предоставления льготных кредитов.

ИЖВ/ВИА

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