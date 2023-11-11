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Меры, направленные на ускорение перехода на электромобили
Он сообщил, что во Вьетнаме премьер-министр утвердил программу действий по переходу к зеленой экономике и сокращению выбросов углерода и метана в транспортном секторе.
Соответственно, к 2040 году Вьетнам прекратит производство, сборку и импорт автомобилей и мотоциклов, использующих ископаемое топливо, а к 2050 году 100% дорожных автомобилей, строительных машин и транспортных средств, участвующих в дорожном движении, будут переведены на транспортные средства, использующие электричество и зеленую энергию.
Фам Хоай Чунг, заместитель директора Института транспорта и стратегии развития Минтранса, отметил, что в настоящее время во Вьетнаме насчитывается более 5 млн. автомобилей, и их количество увеличивается в среднем на 13,3% в год. На сегодняшний день проверку и сертификацию прошли 20.065 электромобилей, произведенных, собранных внутри страны и импортированных из других стран.
Наряду с двумя отечественными компаниями - VinFast и TMT, производящими и собирающими электромобили (EV), многие другие компании представили несколько моделей электромобилей для получения отзывов на рынке перед сборкой во Вьетнаме.
В то же время в стране зарегистрировано 72 млн. мотоциклов с темпом роста 9,3% в год, в том числе около 2 млн. зарегистрированных электромотоциклов, что составляет 2,7%.
Развита сеть зарядных станций, в основном компанией VinFast, насчитывающая более 150 тыс. зарядных портов для электромотоциклов и электромобилей.
Туан отметил, что, как и во многих других странах АСЕАН, во Вьетнаме принят целый ряд мер по стимулированию и поддержке производства и сборки электромобилей, а также их использования. Однако он указал на многочисленные проблемы, с которыми сталкивается транспортный сектор на пути к достижению целей зеленого перехода, включая нехватку зарядных станций и высокую стоимость автомобилей.
Чунг предложил четыре группы мер по поддержке перехода на электромобили, включая стимулирование сборки и импорта автомобилей, поддержку пользователей и развитие инфраструктуры зарядных станций.
Представитель Вьетнамской ассоциации автопроизводителей (VAMA) Дао Конг Куйет отметил, что наряду с высокой себестоимостью производства цены на электромобили все еще выше, чем на бензиновые, что создает трудности как для автопроизводителей, так и для пользователей. Представитель VAMA считает, что для предотвращения нарушений на рынке необходим сбалансированный и гармоничный подход к переходу на электромобили и автомобили, работающие на зеленой энергии.
Патрик Хаверман, заместитель постоянного представителя ПРООН во Вьетнаме, подчеркнул, что у Вьетнама есть большие шансы для развития внутреннего производства электромобилей. Он посоветовал стране ускорить реализацию основополагающих мер политики, таких как развитие систем зарядных станций, ужесточение норм выбросов и регулирование целевых показателей продаж для ряда производителей электромобилей. По его словам, достижению поставленных целей во Вьетнаме может способствовать и краткосрочная политика, например, связанная с парковкой.
Хаверман подчеркнул необходимость снижения стоимости электромобилей путем оказания финансовой поддержки как потребителям, так и предприятиям в виде снижения налогов или предоставления льготных кредитов.