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НОВОСТИ

Меры, направленные на улучшение информирование о политиках и законах для ЗВ

15 ноября в Ханое в Ханое была проведена совместная конференция Департамента правового информирования и образования Министерства юстиции и журнала «Вьетнамское право и юридический форум» ВИА для обсуждения мер по усилению работы по информированию о политике и законах среди зарубежного вьетнамского (ЗВ) сообщества. Выступая на церемонии, главный редактор журнала Као Тхи Май Фыонг назвала общину из 5,3 млн. вьетнамцев, проживающих и работающих в 130 странах и территориях, важным ресурсом для национального строительства, развития и обороны.

Фыонг считает, что популяризация политики и законов Вьетнама среди ЗВ способствовала тому, чтобы общество ясно и правильно понимало политику и законы партии и государства в целом и те, которые касаются ЗВ в частности.

Между тем, заместитель директора департамента Фан Хонг Нгуен подчеркнул необходимость популяризации проектов политики и законов, касающихся прав и обязанностей ЗВ.

Редакционные агентства должны разработать конкретные планы для проведения информирования по содержанию, уделяя особое внимание правам и обязанностям вьетнамских граждан в целом и проживающих за границей вьетнамцев в частности, а также вопросам, касающимся гражданского состояния, гражданства, аутентификации; въезда-выезда; и государственной политики защиты вьетнамских граждан за границей.

Нгуен подчеркнул необходимость расширения сотрудничества между агентствами печати, редакционным агентством и дипломатическими агентствами в проведении работы по информированию о проектах политики и законов проживающих за границей вьетнамцев, чтобы обеспечить многомерную, объективную и точную информацию.

Он также подчеркнул необходимость обучения и повышения квалификации официальных лиц и журналистов, участвующих в мероприятиях.

Начальник Юридического управления при Государственном комитете по делам ЗВ Фам Тхи Тху Хыонг указала на ряд проблем в популяризации законопроектов в сообществе ЗВ, в том числе языковых.

ВИА

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