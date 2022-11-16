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Меры, направленные на улучшение информирование о политиках и законах для ЗВ
Фыонг считает, что популяризация политики и законов Вьетнама среди ЗВ способствовала тому, чтобы общество ясно и правильно понимало политику и законы партии и государства в целом и те, которые касаются ЗВ в частности.
Между тем, заместитель директора департамента Фан Хонг Нгуен подчеркнул необходимость популяризации проектов политики и законов, касающихся прав и обязанностей ЗВ.
Редакционные агентства должны разработать конкретные планы для проведения информирования по содержанию, уделяя особое внимание правам и обязанностям вьетнамских граждан в целом и проживающих за границей вьетнамцев в частности, а также вопросам, касающимся гражданского состояния, гражданства, аутентификации; въезда-выезда; и государственной политики защиты вьетнамских граждан за границей.
Нгуен подчеркнул необходимость расширения сотрудничества между агентствами печати, редакционным агентством и дипломатическими агентствами в проведении работы по информированию о проектах политики и законов проживающих за границей вьетнамцев, чтобы обеспечить многомерную, объективную и точную информацию.
Он также подчеркнул необходимость обучения и повышения квалификации официальных лиц и журналистов, участвующих в мероприятиях.
Начальник Юридического управления при Государственном комитете по делам ЗВ Фам Тхи Тху Хыонг указала на ряд проблем в популяризации законопроектов в сообществе ЗВ, в том числе языковых.