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Меры, направленные на повышение уровня локализации в развитии ветровой и солнечной энергетики

На конференции в Ханое 14 декабря эксперты обсудили меры по повышению уровня локализации в развитии ветровой и солнечной энергетики во Вьетнаме, чтобы реализовать установки и политику партии и государства в отношении применения, передачи и развития технологий в энергетической отрасли. Заместитель директора Департамента применения и развития технологий Министерства науки и технологий Чан Тхи Хонг Лан сказала, что после того, как премьер-министр объявил об обязательстве достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26), Вьетнам предпринял конкретные, решительные и эффективные действия для достижения этой цели, выпустив различные соответствующие механизмы, политику и стратегии.

В результате Вьетнам стал самым динамичным рынком в Азиатско-Тихоокеанском регионе и возглавил страны Юго-Восточной Азии в области развития ветровой и солнечной энергетики. К концу 2022 года общая энергетическая мощность всей системы достигнет 79 250 МВт, из которых на возобновляемые источники энергии придется около 20 165 МВт, что составит 25,4%, отметила Чан Тхи Хонг Лан.

Тем не менее, чиновница отметила, что уровень локализации цепочки поставок, а также участие вьетнамских фирм в предоставлении услуг для ветряной и солнечной энергетики остаются скромными.

Данные показывают, что почти 90% поставок для проектов возобновляемой энергетики во Вьетнаме были импортированы, в основном из Китая, Германии, Индии и США, сказала она, подчеркнув, что медленная локализация оборудования и услуг в секторе возобновляемой энергетики во Вьетнаме частично объясняется ограниченным потенциалом в оценке и разработке проектов, плохой инфраструктурой и зависимостью от иностранных государств.

В то же время технологический и производственный потенциал местных компаний еще не соответствует требованиям, политика и механизмы поддержки промышленности в сфере возобновляемых источников энергии отсутствуют, а существующие неадекватны, подчеркнула она.

Заместитель посла Германии во Вьетнаме Симон Крейе отметил, что сотрудничество в области энергетики и энергетических преобразований является одним из приоритетов в партнерстве между Германией и Вьетнамом на протяжении многих лет.

По его словам, правительство Германии поддерживает Вьетнам в области производства зеленого водорода и морской ветроэнергетики, чтобы помочь Вьетнаму достичь цели чистых нулевых выбросов, а также углеродной нейтральности.

Дипломат отметил, что локализация играет важную роль в снижении затрат на развитие возобновляемых источников энергии. Он подчеркнул, что данное мероприятие имеет большое значение для расширения возможностей вьетнамских предприятий по более активному участию в глобальной цепочке создания стоимости продукции ветровой и солнечной энергетики.

Помимо вопроса локализации, участники конференции обсудили политику поддержки исследований, передачи и развития технологий ветровой и солнечной энергетики.

ВИА/ИЖВ

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