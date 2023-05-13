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Меры, направленные на повышение привлекательности города Хошимин для иностранных инвесторов
Май Фонг Лан, представитель муниципального департамента планирования и инвестиций, сказал, что в прошлом году город привлек только 4,33 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций, что эквивалентно 60,29% от показателя 2021 года.
На сегодняшний день в городе реализовано 11.220 проектов ПИИ на сумму 56 млрд. долл. США, сказала она, подчеркнув положительное влияние проектов ПИИ на экономическую трансформацию города, а также на развитие многих отраслей и подготовку кадров.
Однако Лан отметил, что ПИИ все еще сосредоточены на определенных районах и секторах, оказывая ограниченное влияние на совершенствование технологий и цепочек поставок для отечественных предприятий.
Наряду с увеличением количества и стоимости проектов ПИИ, город стремится повысить соотношение зарегистрированного капитала в общем объеме ПИИ в городе более чем на 70% в период 2023-2025 годов и на 75% в период 2026-2030 годов.
В краткосрочной и среднесрочной перспективе город Хошимин будет отдавать приоритет проектам в области цифровой экономики, микроэлектроники, полупроводниковых и информационных технологий, автоматизации, точной механики, новых материалов, фармацевтики, биологической промышленности, высокотехнологичного сельского хозяйства, экологических технологий и чистой энергии.
В то же время, он усилит привлечение ПИИ в исследования, инновации и стартапы, уделяя больше внимания расширению инфраструктуры и высококачественных услуг, сказал чиновник.
Нго Нги Кыонг, генеральный директор C Consult, считает, что город, который раньше был самым сильным магнитом для ПИИ, переживает спад привлекательности.
Кыонг уточнил, что за первые четыре месяца этого года в городе наблюдалось снижение как количества проектов ПИИ, так и их стоимости. Он посоветовал городу пересмотреть свои преимущества в новом периоде, когда инвесторов интересуют не только выгоды, но и инвестиционная среда, возможности предложения, условия жизни инвесторов и экспертов.
Фам Фу Чыонг, председатель Ассоциации молодых предпринимателей города Хошимин (YBA-HCM), сказал, что, несмотря на свое стратегическое расположение, город Хошимин сталкивается со многими недостатками, такими как регулярные наводнения, пробки и загрязнение воздуха, что делает его менее привлекательным для инвесторов и экспертов.
Он считает, что город должен заново оценить потенциальных инвесторов, которых он хочет привлечь, особенно стратегических инвесторов.
Между тем, Као Тхи Фи Ван, заместитель директора Центра содействия торговле и инвестициям города Хошимин, сказала, что в прошлом налоговая политика играла ключевую роль в привлечении инвестиций и была преимуществом города.
Однако с введением правил глобального минимального налога это преимущество больше не существует, сказала она, добавив, что инвесторам сегодня нужна прозрачная деловая и инвестиционная среда, четкая и стабильная политика, высококвалифицированные кадры и отлаженная техническая инфраструктура, которым город должен уделять больше внимания.