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Мероприятия по продвижению, необходимые для укрепления торговых связей между Вьетнамом и Австрией
Об этом заявил первый секретарь по торговым вопросам посольства Вьетнама в Австрии Динь Тхи Хоанг Йен в беседе с корреспондентами Вьетнамского информационного агентства в Европе в преддверии официального визита президента Во Ван Тхыонга в европейскую страну.
По словам Йена, торговые отношения между Вьетнамом и Австрией начались в 1970-х годах и непрерывно росли в среднем на 12% в год с 2007 по 2019 год до вспышки COVID-19, при этом торговый баланс всегда склонялся в сторону Вьетнама. Двусторонний товарооборот в прошлом году достиг 2,79 млрд. долл. США, снизившись на 0,2% в годовом исчислении.
В настоящее время Австрия является 7-м по величине торговым партнером Вьетнама в Европейском союзе (ЕС) и 9-м в Европе, а Вьетнам - главным торговым партнером Австрии в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В структуре вьетнамского экспорта в Австрию 80-90% приходится на мобильные телефоны и запасные части, далее следуют текстиль, обувь, машины и изделия из железа и стали. В то же время Вьетнам в основном импортирует из Австрии машины и оборудование (30-40% от общей стоимости), фармацевтическую продукцию, волокна и компьютерные компоненты. В последние годы сильным экспортом Австрии во Вьетнам стала продукция из стекла.
По прогнозам Йена, в ближайшем будущем потенциальными сферами сотрудничества между двумя странами могут стать индустрия 4.0, автомобилестроение, сельскохозяйственная промышленность, экологическая промышленность, зеленая энергетика, здравоохранение, лесное хозяйство и деревообработка, строительные материалы, профессиональное обучение и туризм.
В настоящее время Австрия испытывает нехватку кадров во многих областях, особенно в здравоохранении. Поэтому обе стороны могут сотрудничать в области трудовых ресурсов в сфере медсестринского дела и информационных технологий в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области электронной коммерции и индустрии 4.0, подписанного между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Министерством цифровых и экономических технологий Австрии, добавил чиновник.