Мероприятия, посвященные 132-й годовщине со дня рождения президента Хо Ши Мина

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По случаю 132-й годовщины со дня рождения президента Хо Ши Мина (19 мая 1890г. – 19 мая 2022г.) и 111-й годовщины со дня отъезда президента Хо Ши Мина из Вьетнама в поисках пути спасения Родины (5 июня 1911 года -5 июня 2022 года), утром 18 мая секретарь парткома города Хошимина Нгуен Ван Нэн во главе делегации городского руководства зажег благовония и возложил цветы в музее Хо Ши Мина и в парке у памятника президентУ Хо Ши МинУ.

В тот же день на книжной дороге города Хо Ши Мина городской департамент информации и коммуникаций в сотрудничестве с соответствующими органами провел церемонию открытия выставки «По пути президента Хо Ши Мина». На выставке посетители имеют возможность познакомиться с работами, документами и фотографиями о жизни и революционной деятельности, о 30-летнем путешествии президента Хо Ши Мина в поисках пути спасения страны. В программу также входят разные мероприятия, форумы для ознакомления с произведениями о президенте Хо Ши Мине и картой «По пути Президента». Программа продлится до 22 мая.

Вечером 17 мая на стадионе деревни Шен общины Кимльен уезда Намдан Народный комитет провинции Нгеан совместно с Министерством культуры, спорта и туризма провел церемонию открытия фестиваля деревни Шен и фестиваля искусства «туонг» и драматического театра -2022. Выступая на мероприятии, замминистра культуры, спорта и туризма Та Куанг Донг подчеркнул: Фестиваль деревни Шен является культурным событием, которое имеет важное значение в духовной жизни народа. Это возможность для жителей всей страны, в целом, и провинции Нгеан, в частности, выразить признательность президенту Хо Ши Мину. Благодаря мероприятиям в рамках фестиваля мы больше узнаем о жизни и революционной карьере президента Хо Ши Мина, что способствует активизацию учебы и работы по его примеру



