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Мероприятия в честь победы «Дьенбьенфу в воздухе» в центре Ханоя

Выставка, посвященная пятидесятилетию победы «Дьенбьенфу в воздухе», которая привела к окончанию американской агрессивной войны во Вьетнаме, открылась в Информационно-культурном центре Хо Гыом на улице Ли Тхай То в ханойском районе Хоанкием 16 декабря. Выступая на церемонии открытия, председатель Народного комитета района Хоанкием Фам Туан Лонг сказал, что представленные предметы и документы напоминают о героических подвигах армии и жителей столицы в те дни, а также о победе, ставшей историческим поворотным моментом для Ханоя и страны.

За 12 дней и ночей в конце декабря 1972 г ожесточенных противовоздушных боев в Ханое против мощнейших ВВС США вьетнамская армия и народ нанесли сокрушительные удары американской авиации на севере, сбив 81 самолет всех типов, в том числе 34 стратегических бомбардировщика В-52, вынудив США подписывать Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме в январе 1973 г.

Этот триумф также называют победой «Дьенбьенфу в воздухе», которая получила свое название от победы кампании Дьенбьенфу в 1954 году, положившей конец французскому колониальному господству над Индокитаем.

Выставка также положила начало серии мероприятий в ознаменование победы, проходящих до 25 декабря в Старом квартале, пешеходной зоне Хоанкием и прилегающих районах Ханоя. По расписанию сеансы кинопросмотра в течение 12 дней и ночей, выставка 50 черно-белых фотографий вдоль пешеходной зоны, и концерт под названием «Мелодии мира» («Giai dieu hoa binh»).

ВИА/ИЖВ

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