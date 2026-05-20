Мероприятия в рамках дружественного обмена между Вьетнамом и Таиландом
По словам Уравади Срипхиромьи, визит корабля HTMS Prachuap Khiri Khan в город Хошимин является свидетельством тесного сотрудничества между военно-морскими силами двух стран, которое неуклонно расширяется в последние годы. Таиланд и Вьетнам разделяют общие цели по обеспечению морской безопасности и стабильности. Празднование 50-летия установления дипломатических отношений также предоставляет возможность вывести военно-морское сотрудничество между двумя странами на новый уровень посредством поиска мер по углублению и расширению взаимодействия в областях взаимного интереса, а также координации усилий по реагированию на современные вызовы.
Выступая на церемонии, посол Таиланда во Вьетнаме Уравади Срипхиромья подчеркнула, что на протяжении последних 50 лет Таиланд и Вьетнам поддерживают тесные и дружественные отношения, основанные на прочных политических, экономических и гуманитарных связях. В 2025 году двусторонние отношения между двумя странами открыли новую страницу, когда в мае 2025 года во время официального визита Премьер-министра Таиланда во Вьетнам они были повышены до уровня Всеобъемлющего стратегического партнёрства, что отражает общую приверженность двух стран углублению сотрудничества во всех сферах.
