Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Мероприятия в рамках дружественного обмена между Вьетнамом и Таиландом

Вечером 19 мая у причала Няронг Международного порта Няронг – Кханьхой (город Хошимин) Посольство Таиланда во Вьетнаме и корабль военно-морских сил Таиланда HTMS Prachuap Khiri Khan, находящийся с дружественным визитом в городе Хошимин, организовали церемонию, посвящённую 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Таиландом (1976–2026 годов), 136-й годовщине со дня рождения Президента Хо Ши Мина (19 мая 1890 года — 19 мая 2026 года), а также фотовыставку, посвящённую Президенту Хо Ши Мину.
  Руководители города Хошимин вместе с контр-адмиралом Тхависаком Тхонгнамом и Послом Таиланда во Вьетнаме приняли участие в торжественной церемонии. Фото: ВИА  
Выступая на церемонии, посол Таиланда во Вьетнаме Уравади Срипхиромья подчеркнула, что на протяжении последних 50 лет Таиланд и Вьетнам поддерживают тесные и дружественные отношения, основанные на прочных политических, экономических и гуманитарных связях. В 2025 году двусторонние отношения между двумя странами открыли новую страницу, когда в мае 2025 года во время официального визита Премьер-министра Таиланда во Вьетнам они были повышены до уровня Всеобъемлющего стратегического партнёрства, что отражает общую приверженность двух стран углублению сотрудничества во всех сферах.

По словам Уравади Срипхиромьи, визит корабля HTMS Prachuap Khiri Khan в город Хошимин является свидетельством тесного сотрудничества между военно-морскими силами двух стран, которое неуклонно расширяется в последние годы. Таиланд и Вьетнам разделяют общие цели по обеспечению морской безопасности и стабильности. Празднование 50-летия установления дипломатических отношений также предоставляет возможность вывести военно-морское сотрудничество между двумя странами на новый уровень посредством поиска мер по углублению и расширению взаимодействия в областях взаимного интереса, а также координации усилий по реагированию на современные вызовы.

ВИА/ИЖВ

Билетный ATM доброй воли на линии метро Бентхань–Суойтьен начнёт работу с 5 июня

Модель предусматривает не выдачу наличных денег, а предоставление бесплатных поездок нуждающимся, функционируя как мост, соединяющий благотворителей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
