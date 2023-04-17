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Мероприятие Хошимина приурочено ко Вьетнамскому дню инвалидов
В своем вступительном слове заместитель министра труда, по делам инвалидов и социального обеспечения Нгуен Ван Хой подчеркнул, что партия и государство всегда уделяют внимание делам, связанным с людьми с ограниченными возможностями (ЛОВ); поощряют ответственное участие всего общества, а также поощряют усилия инвалидов по участию в социальной деятельности и обеспечении благосостояния.
Напоминая о выдающихся достижениях общества в области ухода за ЛОВ и усилиях самих инвалидов во всех сферах общественной жизни, Хой предложил министерствам, секторам и местным органам власти продолжать уделять внимание и обеспечивать эффективное осуществление политики, законов и законных прав и интересов ЛОВ; и обеспечить, чтобы они имели равные возможности. возможности, жить независимо и активно участвовать в общественной жизни.
Особое внимание следует уделить пересмотру и совершенствованию соответствующих законов, и особенно механизмов и политики, связанных со здравоохранением, образованием, профессионально-техническим образованием, занятостью, культурой, спортом, развлечениями и туризмом, добавил он.
Сьюзан Бернс, генеральный консул США в Хошимине, признала усилия Вьетнама по принятию всеобъемлющей политики защиты ЛОВ, включая уход за ними, обучение и создание рабочих мест для них.
Заместитель председателя муниципального народного комитета Зыонг Ань Дык сказал, что празднование стало важным событием, посвященным равному развитию, приносящим счастье инвалидам, а также возможностью для них заявить о себе и стремиться интегрироваться в общество.
Делегаты также призвали социальное сообщество продолжать повышать осведомленность и ответственность, объединять усилия для заботы о инвалидах и создавать условия для развития их таланта, страсти к физической культуре и спорту и улучшения их здоровья.
По данным Вьетнамского национального комитета по делам ЛОВ, в настоящее время во Вьетнаме насчитывается более 7 млн. ЛОВ, что составляет более 7% населения в возрасте от 2 лет и старше.
На сегодняшний день более 1,1 млн. ЛОВ получили ежемесячные социальные пособия и бесплатные карты медицинского страхования.
На мероприятии была организована фотовыставка, посвященная деятельности ЛОВ. Организаторы также вручили Ордена труда III степени президента страны за труд 6 тренерам и спортсменам с ограниченными возможностями и почетные грамоты премьер-министра 9 тренерам и спортсменам с ограниченными возможностями за их выдающиеся спортивные достижения.