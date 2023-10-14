Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Мероприятие, посвященное Международному дню уменьшения риска бедствий

Мероприятие, посвященное Международному дню уменьшения риска бедствий. Национальный руководящий комитет по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними в координации с посольством Австралии во Вьетнаме и соответствующими партнерами провел церемонию в связи с Международным днем уменьшения риска бедствий и Днем АСЕАН по борьбе со стихийными бедствиями в начальной и средней школе Байчай в городе Халонг северной провинции Куангнинь в понедельник 13 октября.

В мероприятии приняли участие официальные лица Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD), представители агентств по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними государств - членов АСЕАН, партнеры по диалогу АСЕАН, учреждения Организации Объединенных Наций, международные организации и более 300 учащихся и учителей школы.

Международный день по уменьшению риска бедствий отмечается Организацией Объединенных Наций ежегодно 13 октября. Он посвящен повышению осведомленности о стихийных бедствиях и их воздействии на живые существа, а также восхвалению отдельных лиц и групп, работающих в области предотвращения стихийных бедствий и борьбы с ними.

Этот день также выбран как День борьбы со стихийными бедствиями АСЕАН, призванный привлечь внимание сообщества АСЕАН к этой проблеме и призвать международное сообщество к объединению усилий для создания безопасных сообществ и районов, устойчивых к стихийным бедствиям.

Выступая на церемонии, заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Нгуен Хоанг Хиеп подчеркнул, что Вьетнам достиг значительных результатов в работе по предотвращению и борьбе со стихийными бедствиями.

Он объяснил эти достижения усилиями правительства, министерств, ведомств, населенных пунктов и вьетнамского народа, а также ценной помощью международных друзей, в том числе посольства Австралии во Вьетнаме, которое оказало большую поддержку MARD во время ее работы в качестве председателя Комитета АСЕАН по борьбе со стихийными бедствиями в прошлом году.

Он отметил, что Вьетнам проявил себя как активный и высокоавторитетный член блока, в котором сотрудничество АСЕАН в области борьбы со стихийными бедствиями является важным содержанием деятельности блока в рамках социально-культурного сообщества.

Заместитель министра отметил, что в 2023 году исполняется 20 лет со дня создания Комитета АСЕАН по борьбе со стихийными бедствиями. Это дает возможность поздравить с успехом 11-е министерское совещание АСЕАН по борьбе со стихийными бедствиями и "Декларацию Халонга по скорейшему принятию мер в борьбе со стихийными бедствиями АСЕАН", добавил он.

Шантану Чакраборти, директор Азиатского банка развития (АБР) во Вьетнаме и сопредседатель Партнерства по снижению риска бедствий, отметил, что предотвращение бедствий и борьба с ними требуют участия всех стран, не только государств-членов АСЕАН, но и каждого человека во всем мире.

Далее он отметил, что АБР всегда стоит плечом к плечу с правительством и народом Вьетнама, чтобы объединить усилия по управлению, снижению рисков и преодолению последствий, вызванных стихийными бедствиями.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ посетит Вьетнам с официальным визитом

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ посетит Вьетнам с официальным визитом

15 и 16 октября Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Викторович Володин совершит официальный визит во Вьетнам.
ПОДРОБНЕЕ

Top