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Мероприятие, посвященное Международному дню уменьшения риска бедствий
В мероприятии приняли участие официальные лица Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD), представители агентств по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними государств - членов АСЕАН, партнеры по диалогу АСЕАН, учреждения Организации Объединенных Наций, международные организации и более 300 учащихся и учителей школы.
Международный день по уменьшению риска бедствий отмечается Организацией Объединенных Наций ежегодно 13 октября. Он посвящен повышению осведомленности о стихийных бедствиях и их воздействии на живые существа, а также восхвалению отдельных лиц и групп, работающих в области предотвращения стихийных бедствий и борьбы с ними.
Этот день также выбран как День борьбы со стихийными бедствиями АСЕАН, призванный привлечь внимание сообщества АСЕАН к этой проблеме и призвать международное сообщество к объединению усилий для создания безопасных сообществ и районов, устойчивых к стихийным бедствиям.
Выступая на церемонии, заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Нгуен Хоанг Хиеп подчеркнул, что Вьетнам достиг значительных результатов в работе по предотвращению и борьбе со стихийными бедствиями.
Он объяснил эти достижения усилиями правительства, министерств, ведомств, населенных пунктов и вьетнамского народа, а также ценной помощью международных друзей, в том числе посольства Австралии во Вьетнаме, которое оказало большую поддержку MARD во время ее работы в качестве председателя Комитета АСЕАН по борьбе со стихийными бедствиями в прошлом году.
Он отметил, что Вьетнам проявил себя как активный и высокоавторитетный член блока, в котором сотрудничество АСЕАН в области борьбы со стихийными бедствиями является важным содержанием деятельности блока в рамках социально-культурного сообщества.
Заместитель министра отметил, что в 2023 году исполняется 20 лет со дня создания Комитета АСЕАН по борьбе со стихийными бедствиями. Это дает возможность поздравить с успехом 11-е министерское совещание АСЕАН по борьбе со стихийными бедствиями и "Декларацию Халонга по скорейшему принятию мер в борьбе со стихийными бедствиями АСЕАН", добавил он.
Шантану Чакраборти, директор Азиатского банка развития (АБР) во Вьетнаме и сопредседатель Партнерства по снижению риска бедствий, отметил, что предотвращение бедствий и борьба с ними требуют участия всех стран, не только государств-членов АСЕАН, но и каждого человека во всем мире.
Далее он отметил, что АБР всегда стоит плечом к плечу с правительством и народом Вьетнама, чтобы объединить усилия по управлению, снижению рисков и преодолению последствий, вызванных стихийными бедствиями.