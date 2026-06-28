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Мелодии дружбы объединяют город Хошимин с друзьями по всему миру
В мероприятии приняли участие семьи генеральных консулов, сотрудники генеральных консульств, аккредитованных в городе Хошимине, представители международных организаций и иностранных бизнес-ассоциаций, а также иностранные студенты и трудящиеся, проживающие, обучающиеся и работающие в городе.
Выступая на церемонии, председатель Союза обществ дружбы города Хошимина Ха Тхань отметила, что народная дипломатия является важной составной частью дипломатии Вьетнама и способствует эффективной реализации внешнеполитического курса Партии и Государства. В условиях всё более глубокой международной интеграции народные обмены служат мостом для укрепления взаимопонимания, доверия, солидарности и сотрудничества между народами различных стран.
По словам Ха Тхань, благодаря культурным и художественным мероприятиям программа способствует знакомству с самобытной культурой различных народов, создаёт возможности для общения и взаимного обучения, укрепляет дружбу между народами разных стран, содействуя миру, сотрудничеству и устойчивому развитию. Проведение программы в дни празднования Дня семьи Вьетнама также способствует распространению лучших семейных ценностей вьетнамского народа, тем самым ещё больше укрепляя дружеские чувства между жителями города Хошимина и зарубежными друзьями.
Наряду с укреплением дружбы защита окружающей среды является общей ответственностью международного сообщества перед лицом вызовов, связанных с изменением климата и загрязнением окружающей среды. Организаторы надеются, что программа будет способствовать формированию экологического сознания и побудит каждого человека предпринимать практические шаги по созданию зелёной, чистой и красивой среды обитания, внося вклад в достижение целей устойчивого развития.
В программу «Мелодии дружбы» вошли многочисленные художественные выступления, отражающие богатство традиционной культуры. Они создали пространство для культурного обмена, углубления взаимопонимания и дальнейшего укрепления солидарности и дружбы между Вьетнамом и такими странами, как Лаос, Камбоджа, Индонезия, Китай, Куба и другими. В концертной программе приняли участие артисты, иностранные студенты и художественные коллективы.