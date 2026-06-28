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Мелодии дружбы объединяют город Хошимин с друзьями по всему миру

Утром 27 июня в туристическо-культурном комплексе «Шуойтьен» Союз обществ дружбы города Хошимина организовал программу «Мелодии дружбы» 2026 года, направленную на расширение культурных обменов и укрепление отношений солидарности и дружбы между жителями города Хошимина и народами других стран.
  Делегаты, зарубежные гости и участники художественных коллективов фотографируются на память после программы «Мелодии дружбы» 2026 года. Фото: ВИА  
Программа была приурочена к 25-й годовщине Дня семьи Вьетнама (28 июня 2001 года — 28 июня 2026 года), предстоящему празднованию 50-летия официального присвоения городу Сайгон — Зядинь имени Президента Хо Ши Мина (2 июля 1976 года — 2 июля 2026 года), проводилась в поддержку патриотического движения «Все вместе защищаем окружающую среду, за зелёный, чистый и красивый Вьетнам», а также в честь I съезда Союза обществ дружбы города Хошимина на срок полномочий 2026–2031 годов.

В мероприятии приняли участие семьи генеральных консулов, сотрудники генеральных консульств, аккредитованных в городе Хошимине, представители международных организаций и иностранных бизнес-ассоциаций, а также иностранные студенты и трудящиеся, проживающие, обучающиеся и работающие в городе.

Выступая на церемонии, председатель Союза обществ дружбы города Хошимина Ха Тхань отметила, что народная дипломатия является важной составной частью дипломатии Вьетнама и способствует эффективной реализации внешнеполитического курса Партии и Государства. В условиях всё более глубокой международной интеграции народные обмены служат мостом для укрепления взаимопонимания, доверия, солидарности и сотрудничества между народами различных стран.

По словам Ха Тхань, благодаря культурным и художественным мероприятиям программа способствует знакомству с самобытной культурой различных народов, создаёт возможности для общения и взаимного обучения, укрепляет дружбу между народами разных стран, содействуя миру, сотрудничеству и устойчивому развитию. Проведение программы в дни празднования Дня семьи Вьетнама также способствует распространению лучших семейных ценностей вьетнамского народа, тем самым ещё больше укрепляя дружеские чувства между жителями города Хошимина и зарубежными друзьями.

Наряду с укреплением дружбы защита окружающей среды является общей ответственностью международного сообщества перед лицом вызовов, связанных с изменением климата и загрязнением окружающей среды. Организаторы надеются, что программа будет способствовать формированию экологического сознания и побудит каждого человека предпринимать практические шаги по созданию зелёной, чистой и красивой среды обитания, внося вклад в достижение целей устойчивого развития.

В программу «Мелодии дружбы» вошли многочисленные художественные выступления, отражающие богатство традиционной культуры. Они создали пространство для культурного обмена, углубления взаимопонимания и дальнейшего укрепления солидарности и дружбы между Вьетнамом и такими странами, как Лаос, Камбоджа, Индонезия, Китай, Куба и другими. В концертной программе приняли участие артисты, иностранные студенты и художественные коллективы.

ИЖВ/ВИА

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